望龍埤 這個為大家所知曉的宜蘭著名景點，一年四季都有它多樣的風貌，終年碧綠如茵的湖水，還有紅色浪漫的 九曲橋 ，湖邊種植一整排的落羽松，每到秋冬便會換上橘紅色的衣裳，為蕭瑟冬季增添繽紛色彩，最近也因為前來觀賞落羽松，又再次走入這個世外桃源。

望龍埤｜景點資訊

■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉枕山村坡城路

■ 時間 : 全天候

■ 有附設停車場 (免費景點)

望龍埤 位於宜蘭員山鄉枕山村，又稱作「軟埤」百餘年前因山洪暴發、土石沖刷，自然形成一座湖泊，面積約四~五公頃，湖水量隨雨量而升降，居民生活亦與其息息相關，故地方耆老依風從虎、雲從龍之古諺，取名為「望龍」來祈求雲雨孳生。

美麗的 九曲橋蜿蜒在湖面上，鮮紅與翠綠在陽光照映下更顯出色~這裡的氣氛好寧靜，遠離了都市塵囂，來到此處好像煩憂都忘卻了。山中的小橋流水悠悠靜靜，木橋與島上的涼亭，流露了那麼一些古典味

今早抵達時這裡還是雲霧繚繞，夜裡的溼氣尚未褪去，飄飄渺渺中只聽見樹葉窸窣作響，偶有水鴨呱呱叫，待我走逛一圈之後太陽略為高升，才將東北季風的寒意曬光，難怪這裡夏天也是旅遊勝地，高聳的大樹遮蔭著環湖步道，想必走來也是清爽自在

望龍埤 的環湖步道大約30~50分鐘可以走完，如果是慢步調的看景拍照、涼亭或木椅邊休憩，或者陪孩子餵餵水鴨，那可以耗上1-2個鐘頭呢! 在這裡完全可以放輕鬆，因為你也感受不到緊繃急燥的氛圍

走到 九曲橋 的中段駐足，可以遠望整排的落羽松，蔚藍天空與青翠山巒當背景，倒映於湖面，此等美景渾然天成!!

園區的後段有望龍埤的造型藝術裝置，藍色水滴寶寶是員山鄉特有的標誌喔!! 因為員山是「水的故鄉」，所以在員山鄉的景點都會看到它

▲園區裡也有一些當地農產品的販售

▲ 望龍埤 附近的登山步道指示招牌

環湖步道的木棧道，這裡維護得挺好，另外還貼心的設置座椅供旅客休息

除了有宜人的景致，步道也平緩輕鬆，非常適合全家大小一起散步，完全沒有難度喔!!

這裡除了魚類很多，岸邊的水鴨與黑鵝也不少，有的慵懶躺著曬太陽，有的搖搖擺擺昂首闊步，有的互相啄啄咬咬，他們以各種姿態充沛了 望龍埤 的 生命力!

不知道是不是看到我就特別靠過來，一隻兩隻三隻…都不會怕生，很可愛的晃頭搖尾再拍拍翅膀

這羽毛也太潔白了~ 看它姿態優雅的梳理著羽毛， 這位小姐 簡直就是白富美的代表

在岸邊梳理好羽毛後，拍拍翅膀再搖搖尾巴，抖落一身的細羽，隨風飛

走著走著想歇歇腳 ，湖邊也有幾家咖啡廳可以坐坐，今天來到 『花田村』湖畔咖啡

這個因為偶像劇 『下一站幸福』 在此取景而聲名大噪的景點，位於湖邊第一排所以景色最棒，步道旁的米色陽傘和藤椅再搭上湖景實在太美了

花田村湖畔咖啡｜景點資訊

■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉枕山村坡城路42號

■ 時間 : 10:00 - 18:30 (周二公休)

■ 電話 : 03-9232785

■ 有低消 FB官網 花田村湖畔咖啡

走到步道的台階往前看，超喜歡這個角度，兩個露天座椅中的視界框住了綠湖和落羽松，白鴨三兩隻悠游，古樹高掛紅燈龍，交疊成一幅美畫

『花田村』湖畔咖啡 是由古厝改造而成，看得出來有一點歷史，老屋的樣子完 全被保留，有點破舊屋頂上的雜草青苔油然而生，在多雨潮濕的宜蘭也是特色，灰白色的外牆與藍色窗框，都有些斑駁的痕跡，老得好有味道~

古樸老屋外的青山綠水，極度的詩情畫意

大門前紅色的春聯在老宅前特別顯眼

我看了一下菜單 花田村 有一些簡單的飲品咖啡、點心還有熱炒類，不過今天就單純只是想喝一杯咖啡，裡面也有座位區，不過既然到了湖畔當然就要選外面的傘下，幸好冬天的陽光曬起來很舒服

長廊型的老屋咖啡廳，屋簷下一排古色古香的紅燈龍，即使在時尚的洋傘旁也不會太突兀，現代與傳統融合得剛剛好

一

時間走得好慢好慢，滴答滴答刻在寧靜的枕山小村莊，悠悠自在的店貓咪在藤椅上發懶，也不願抬頭與路人好奇的目光對望，只自顧得坐著白日夢

陽光漸漸散發熱度，遊客紛紛三兩來到咖啡店外休息，健走之後的朋友們感覺心情都格外喜悅輕鬆，點了飲品開始暢談闊論，雖然不知所謂何事，唯一聽得懂的便是讚嘆 望龍埤 的宜人景致

▼內用的座位區真是復古，好像小學的課桌椅，很有意思!! 我獨自前往就無法品嚐一桌的好菜料理，只單點了一杯咖啡小酌

花田村湖畔咖啡｜訪後隨筆

☆ 望龍埤環境景色優美，座落群山當中，四季都可以是休閒散心之處

☆ 落羽松於每年12-1月這季節轉紅，值得來探訪，有停車場也是免費景點

☆ 步道平緩好走距離也不會太長，非常適合全家或親子一遊

☆ 在湖畔咖啡廳外坐著即能欣賞美景，老宅也頗特色，咖啡倒是普通，但能用一杯咖啡換得湖光山色的價值

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