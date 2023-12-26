草莓控嗨爆的千層又來了！如果你對日本甜點稍有研究，一定會知道千層蛋糕專賣店的競爭相當激烈，其中日本人氣雜貨品牌Afternoon Tea開設的下午茶餐廳，至今仍以多樣化的水果千層帶給甜點控許多驚喜。而去年年底曾推出過的爆餡系「五層草莓千層」與「草莓奶茶千層」在當時大受好評，因此在12月26日當天又將霸氣回歸，並同步推出相當誘人的新品「地瓜焦糖奶油千層」，讓草莓控、地瓜控在這個冬天一起大飽口福。



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▲圖片來源／株式会社サザビーリーグ アイビーカンパニー



日本Afternoon Tea以高質感的鄉村系雜貨，擄獲了不少傢飾控的心，就連以水果千層蛋糕聞名的下午茶餐廳「Afternoon Tea LOVE&TABLE」都經營得有聲有色，只要推出新口味，總會讓在地人或是外國旅客特地到店裡只為嚐上一塊。隨著天氣入冬開始進入草莓季，Afternoon Tea LOVE&TABLE也應景讓去年2款賣到翻的草莓系列千層回歸，更加碼推出全新的「地瓜焦糖奶油千層」，讓草莓控、地瓜控吃一口就幸福到彷彿快飛上天。

▲圖片來源／株式会社サザビーリーグ アイビーカンパニー



每年固定會在草莓季推出的「五層草莓千層」，這次將在今年的12月26日回歸，可別小看這款經典的草莓千層蛋糕只有五層，從外表就可以看出每一層都用了相當大量的草莓與厚厚的鮮奶油製作而成，而且餅皮還特別使用了富含膳食纖維的裸麥麵粉，遠遠看過去蛋糕的高度完全沒在開玩笑，難怪每年一上市都會被日本網美拿來洗版IG。

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同樣人氣十足的「草莓奶茶千層」今年也將一起回歸販售，蛋糕本體是由薄薄的千層餅皮、奶茶口味的鮮奶油與新鮮草莓切片交互分層而成，最頂端再用伯爵茶風味的碎餅點綴，讓人在吃的時候每一口都能感受到香甜茶味。不過要注意的是，這款「草莓奶茶千層」只會在Lumine新宿、Lumin橫濱、靜岡 Parche、LUCUA大阪共4間門市獨家販售，想吃的人可要直接鎖定這些分店才不會撲空。

▲圖片來源／株式会社サザビーリーグ アイビーカンパニー



在這一波餐點當中，全新推出的「地瓜焦糖奶油千層」也相當備受矚目，先是將數塊香甜飽滿的烤紅薯塊夾在內餡當中，再結合苦甜參半的焦糖奶油，平衡了紅薯的高度甜味，再配上有嚼勁的千層餅皮，每一口吃起來都超飽足！還有另一款季節限量的「橘香榛果巧克力千層」使用了比利時嘉麗寶巧克力與榛果巧克力交織而成，讓巧克力控來到Afternoon Tea LOVE&TABLE也能大飽口福。

▲圖片來源／株式会社サザビーリーグ アイビーカンパニー



此外，Afternoon Tea LOVE&TABLE在大阪的「LUCUA大阪」門市同樣從12月26日起，還會推出外帶限定的「地瓜焦糖奶油千層捲」、「草莓千層捲」，用料都與店面提供的千層蛋糕一模一樣，有機會到大阪遊玩時也千萬別錯過了。

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Afternoon Tea LOVE&TABLE 2023冬季甜點

販售日期：2023年12月26日起

販售店鋪：日本全國Afternoon Tea LOVE&TABLE餐廳



1、地瓜焦糖奶油千層：1,628日圓（2022年12月26日～2024年1月31日販售）

2、五層草莓千層：2,178日圓（2023年12月26日～2024年3月3日販售）

3、草莓奶茶千層：1,683日圓（2023年12月26日～2024年3月3日販售／Lumine新宿、Lumin橫濱、靜岡Parche、LUCUA大阪共4間門市獨家販售）

4、橘香榛果巧克力千層：1,628日圓（2024年2月1日～3月3日販售）

5、地瓜焦糖奶油千層捲：400日圓（2022年12月26日～2024年1月31日販售／LUCUA大阪門市外帶限定）

6、草莓千層捲：500日圓（2023年2月2日～2024年5月上旬／LUCUA大阪門市外帶限定）

7、香蕉巧克力千層捲：400日圓（2024年2月1日～3月3日／LUCUA大阪門市外帶限定）