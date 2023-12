聖誕、年末送禮TSUTAYA BOOKSTORE準備各式禮盒,可以針對不同對象,挑選最適合的禮物,讓您重視的每一位,都能感受到您的用心及祝福!

【RoomeR接骨木花】- 飄花經典禮盒

"have you seen the floating flower? 你見過飄浮的花嗎?" "每朵花兒都是一個願望。"RoomeR來自比利時,集結15年的試驗,以接骨木花神秘花草所調和出的配方,從接骨木花粹出的黃金酒,高度純化的酒品,具有非常中性的氣味和味道,使用酵母對糖進行發酵製成。糖來自穀物和果糖,發酵後經多次蒸餾和精餾過程進行純化的利口酒,可以獨飲也可以作為調和雞尾酒的基酒,甚至也能當作烹飪的基酒使用,略帶甜味卻帶有接骨木花的爆發力,口感帶有是淡淡麝香葡萄與宜人酸度,苦艾酒的味道帶來回甘甜飽滿的香氣。堅持使用100%新鮮接骨木花(Elderflower)釀製,只有在春末夏初花期時才能採收,堅持使用高品質人工鮮採,並要在這段期間內快速採收1000公斤以上、甚至更多的花朵以製成酒。微苦微甜的香氣,可說是"調酒師的鹽",不只單喝味美,拿來做調酒也能令人增艷。



品牌製成三大元素,環境友善/天然/用心製成

RoomeR 來自於 Granny Maria 的家庭食譜, 這種提神的“飄著小花的飲料”是兩兄弟十五年多的實驗成果,他們製作的接骨木花,一種過去的味道,再次流行起來,在比利時有 1,000個銷售點。



以人為本,創造社會價值,非全面機械化使用,純手工置入花瓣,一瓶約放入65片花瓣接骨木花;65也代表天使數字,代表生命創造正能量的改變,以環境友善方式種植的接骨木花,使用環保包材裝箱出貨,並與有特殊需要的學生和社會工作坊合作,創造社會價值回饋社會。



【法國潘堤香頌Panier des sens】香氛系列

香水是我們第二層的肌膚 ! 自信 、優雅的法國女人透過香味定位自我,香水一定要放在觸手可及的地方,與馬賽製皂工匠和格拉斯調香師,合作起開發法式傳統植萃產品,秉持素食主義、環保永續經營理念,潘堤香頌 Panier des sens香氛系列享受法國的日常。



法國第二大香氛品牌 Panier des Sens ,創立於 2001 年的法國南部普羅旺斯,創始人受到生長環境的薰陶和對大自然的熱愛,將環地中海地區中香草植物的氣息,與地中海的傳統調香技藝注入品牌之中,並將品牌定位強調普羅旺斯自然莊園的理念 : 天然、在地、簡樸、環保,潘提香頌Panier des sens 獨一無二的調香源自世界香水之都-格拉斯Grasse從法國巴黎歌劇院&拉法葉百貨門市,外銷橫跨30多個國家,美國、加拿大、英國、澳洲、德國、意大利、中國、香港、韓國、日本,產品實際售價以門市為主。





門市資訊 :

TSUTAYA BOOKSTORE信義店 (02)2725-1881

台北市信義區忠孝東路五段8號 (統一時代百貨5樓)



TSUTAYA BOOKSTORE台中市政店 (04)-2253-3636

台中市西屯區市政北二路18之1號 2&3樓