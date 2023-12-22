聖誕、年末送禮TSUTAYA BOOKSTORE準備各式禮盒，可以針對不同對象，挑選最適合的禮物，讓您重視的每一位，都能感受到您的用心及祝福！

【RoomeR接骨木花】- 飄花經典禮盒

"have you seen the floating flower? 你見過飄浮的花嗎？" "每朵花兒都是一個願望。"RoomeR來自比利時，集結15年的試驗，以接骨木花神秘花草所調和出的配方，從接骨木花粹出的黃金酒，高度純化的酒品，具有非常中性的氣味和味道，使用酵母對糖進行發酵製成。糖來自穀物和果糖，發酵後經多次蒸餾和精餾過程進行純化的利口酒，可以獨飲也可以作為調和雞尾酒的基酒，甚至也能當作烹飪的基酒使用，略帶甜味卻帶有接骨木花的爆發力，口感帶有是淡淡麝香葡萄與宜人酸度，苦艾酒的味道帶來回甘甜飽滿的香氣。堅持使用100%新鮮接骨木花(Elderflower)釀製，只有在春末夏初花期時才能採收，堅持使用高品質人工鮮採，並要在這段期間內快速採收1000公斤以上、甚至更多的花朵以製成酒。微苦微甜的香氣，可說是"調酒師的鹽"，不只單喝味美，拿來做調酒也能令人增艷。



品牌製成三大元素，環境友善／天然／用心製成

RoomeR 來自於 Granny Maria 的家庭食譜， 這種提神的“飄著小花的飲料”是兩兄弟十五年多的實驗成果，他們製作的接骨木花，一種過去的味道，再次流行起來，在比利時有 1,000個銷售點。



以人為本，創造社會價值，非全面機械化使用，純手工置入花瓣，一瓶約放入65片花瓣接骨木花；65也代表天使數字，代表生命創造正能量的改變，以環境友善方式種植的接骨木花，使用環保包材裝箱出貨，並與有特殊需要的學生和社會工作坊合作，創造社會價值回饋社會。



【法國潘堤香頌Panier des sens】香氛系列

香水是我們第二層的肌膚 ! 自信 、優雅的法國女人透過香味定位自我，香水一定要放在觸手可及的地方，與馬賽製皂工匠和格拉斯調香師，合作起開發法式傳統植萃產品,秉持素食主義、環保永續經營理念，潘堤香頌 Panier des sens香氛系列享受法國的日常。



法國第二大香氛品牌 Panier des Sens ，創立於 2001 年的法國南部普羅旺斯，創始人受到生長環境的薰陶和對大自然的熱愛，將環地中海地區中香草植物的氣息，與地中海的傳統調香技藝注入品牌之中，並將品牌定位強調普羅旺斯自然莊園的理念 : 天然、在地、簡樸、環保，潘提香頌Panier des sens 獨一無二的調香源自世界香水之都-格拉斯Grasse從法國巴黎歌劇院&拉法葉百貨門市，外銷橫跨30多個國家，美國、加拿大、英國、澳洲、德國、意大利、中國、香港、韓國、日本，產品實際售價以門市為主。





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