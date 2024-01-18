Afternoon Tea草莓吃到飽來了！日本Afternoon Tea以高質感的鄉村系雜貨，擄獲了不少傢飾控的心，最厲害的是品牌旗下的下午茶餐廳，更是會配合季節不斷推出美味的蛋糕，讓甜點控一年四季都能吃到不同風味的限定餐點。而搭配一年一度的草莓季到來，除了有超高的草莓千層以外，還祭出了全新的精緻型「草莓下午茶套餐」以及能吃得超過癮的「草莓吃到飽」方案，如果你近期正好打算到日本旅遊，可千萬別錯過了這些冬季限定的超夢幻甜點喔。



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▲圖片來源／株式会社サザビーリーグ アイビーカンパニー



曾經在台灣展店多年的日本雜貨品牌「Afternoon Tea」，雖然已經撤出台灣，但在日本當地仍舊擁有超強人氣，不時會推出質感周邊與美味餐點，吸引不少粉絲掏出錢包，而旗下的餐廳品牌「Afternoon Tea TEAROOM」是以精緻小巧的下午茶甜點和吃到飽為主打，近期隨著天氣入冬，也應景推出多款草莓下午茶套餐和草莓吃到飽方案，讓草莓控在店裡吃完直接飽到天靈蓋。

▲圖片來源／株式会社サザビーリーグ アイビーカンパニー



Afternoon Tea TEAROOM「草莓下午茶套餐」一份會包含4個草莓系甜點，除了草莓可麗露是固定的品項之外，其餘3款可從菜單上自由挑選自己喜歡的甜點，而且不同月份所提供的餐點也會不太一樣，例如1月份能自由選擇的品項有「草莓三明治、草莓慕斯佐茉莉茶凍、草莓司康、草莓紅茶聖代」、2月份則會變為「草莓紅茶香酥馬芬、草莓荔枝果凍、草莓司康、草莓經典小蛋糕」等，就是要讓草莓控有藉口每個月都來報到。

▲圖片來源／株式会社サザビーリーグ アイビーカンパニー



1月份登場的自選甜點當中，首推薦一定要吃的就是可愛又迷你的「草莓紅茶聖代」，先是以草莓冰淇淋為基底，再加入店內自製的紅茶香酥塊、伯爵茶鮮奶油與草莓蜜餞，一口氣就能享受到酸酸甜甜的草莓與香濃紅茶所帶來的巧妙口感；2月份則有「草莓紅茶香酥馬芬」作為亮眼的主打，雖說從聖代改為馬芬蛋糕的形式，但同樣都可以同時吃到草莓與紅茶共同所打造的曼妙口感。

▲圖片來源／株式会社サザビーリーグ アイビーカンパニー



而吃到飽控最愛的「草莓吃到飽」方案，則是從2024年1月15日～1月30日期間的週一～週三限時登場，餐點包括「草莓經典小蛋糕」、「草莓紅茶聖代」、以及店內超人氣的「蘋果派」等12種甜點，以及3種鹹食與11種季節限定的茶飲，共26種品項讓吃到飽控在2小時以內吃到超滿足！不過要注意的是，Afternoon Tea TEAROOM的吃到飽方案並不是每一間分店都適用，也不接受現場或電話預約，必須提前在官網上預約，所以在前往之前別忘了先訂位，以免到現場只能含恨錯過這些美食喔。

▲圖片來源／株式会社サザビーリーグ アイビーカンパニー







Afternoon Tea TEAROOM 草莓下午茶套餐

活動期間：2024年1月11日～2月28日

售價：1,980日圓

地點：日本全國Afternoon Tea TEAROOM門市

餐點內容：草莓可麗露+自選3款草莓甜點

1月自選甜點：草莓三明治、草莓慕斯佐茉莉茶凍、草莓司康、草莓紅茶聖代、草莓經典小蛋糕

2月自選甜點：草莓紅茶香酥馬芬、草莓荔枝果凍、草莓司康、草莓紅茶聖代、草莓經典小蛋糕



Afternoon Tea TEAROOM 草莓吃到飽

活動期間：2024年1月15日～1月30日期間的週一～週三

價格：4,500日圓／限時120分鐘

地點：日本全國Afternoon Tea TEAROOM其中19間門市

餐點內容：12種甜點、3種鹹食、11種季節限定茶飲

※備註：不接受現場或電話預約，必須提前在官網上預約