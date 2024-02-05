草莓控現在就衝橫濱！自從2013年首次開辦「橫濱紅磚倉庫草莓祭典」以來，10年期間竟創下超過180萬人次的到場記錄，讓草莓控每年總是會期待2月的到來，到橫濱參加這場超盛大的草莓嘉年華會；而2024年更是有史以來最大規模，不僅場地為往年的2倍之大，一口氣更聚集了多達38間知名的草莓甜點專賣店，不管是日本女孩在IG上瘋打卡的「ICHIBIKO」或是京都超人氣甜點店「ROCCA&FRIENDS」都有加入，只要來一趟就可以吃爆這些名店的餐點，草莓控說什麼都要怒衝一波。



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▲圖片來源／株式会社横浜赤レンガ



位於日本橫濱港未來21區域最知名的地標「紅磚倉庫」，是許多遊客到橫濱的必經打卡之地，這裡不但能夠欣賞到海港景致，還聚集了時尚購物商場、美食餐飲與主題市集等吸引人潮的設施，而每年固定在2月舉辦的「橫濱紅磚倉庫草莓祭典（Yokohama Strawberry Festival）」都成功吸引大批旅客，在2024年也正式迎來第11屆，而且今年場地擴建至以往的約2倍大，並集結了38間日本知名的草莓甜點、雜貨專賣店，是目前史上最大規模的一次草莓祭典。

▲圖片來源／株式会社横浜赤レンガ



本次場館以夢幻絕倫的「草莓森林」為主題，除了品嚐草莓甜點、飲品以及來自日本各地的品種草莓以外，收集各種與草莓相關的飾品雜貨也是不少人特地前往當地的目的，從吃的到用的，現場每個攤位都擺放了滿滿的草莓，讓遊客們可以盡情感受到各式各樣的草莓魅力。

▲圖片來源／株式会社横浜赤レンガ



在38間參與的攤商當中，紅遍台日的草莓甜點品牌「ICHIBIKO」今年也會強勢回歸，其中有13間餐飲品牌則是首度參與這場草莓盛會，也多虧了這些商家，今年遊客們可以享用以往不曾出現過的「愛心瓶裝草莓蘇打」、「草莓吉拿圈」、「草莓提拉米蘇」、「草莓瀑布蒙布朗」這些熱門的日本IG打卡美食，甚至還有以埼玉推出的草莓品種「Amarin (あまりん)」製作成的超澎湃草莓聖代，光是看照片就讓人忍不住口水直流了。

▲圖片來源／株式会社横浜赤レンガ

▲圖片來源／株式会社横浜赤レンガ

2024橫濱紅磚倉庫草莓祭典

依照慣例，本次在活動舉行期間，橫濱紅磚倉庫外也會放上一顆超巨型草莓，並以多樣化的草莓元素佈置會場，讓草莓控到現場不僅能大啖草莓餐點，也能瘋狂打卡PO上IG洗版，讓未到場的親朋好友都羨慕一番，如果你已經訂好2月飛往東京的機票，千萬別錯過這場充滿草莓的甜蜜盛事。

活動期間：2023年2月1日～2月25日（2月20日休館）

活動時間：10:00～18:00

地址：神奈川県横浜市中区新港1-1（橫濱紅磚倉庫活動廣場）

入場費：500日圓（小學以下免費）