寶可夢大師的荷包被收服了！繼霜淇淋紙杯後，全家第二波寶可夢聯名將於2/23正式開跑，針對元宵賞燈、提燈籠的習俗，推出滿額免費送限定寶可夢造型燈籠，可可愛愛的皮卡丘、快龍、御三家一起賣萌，讓你成為燈會最萌焦點。





於2/23-2/29期間，推出期間限定滿額贈送寶可夢造型燈籠，共有兩款隨機出貨，有經典不敗人氣王皮卡丘頭戴喜氣洋洋的紅色帽子和大家打招呼，背面皮卡丘剪影透過光照後，可投射在牆面或地板上，可愛值加倍。也有皮卡丘、快龍、御三家一起向大家拜年。







除此之外，全家和寶可夢聯名款也在指定烘焙與水果商品中現身，換上春遊主題新包裝，包括香濃牛奶好棒棒、醇黑可可好棒棒、巧克力派司、季節水果拼盤、綜合水果繽紛杯，就連Let’s Café和私品茶也換上寶可夢春遊主題杯款，上班前喝杯寶可夢咖啡、奶茶提神，超療癒。







也推出全家「糰糰圓圓杯」響應元宵到來，芝麻花生口味及抹茶紅豆口味的糰圓，不用加熱就能吃到Q彈口感。元宵吃湯圓優惠更是少不了，與人氣手搖飲品牌「再睡5分鐘」獨家推出的「日安紅歐蕾圓圓君」、「棉被午茉綠圓圓君」2/19~2/25全家會員獨享49元優惠。經典款的桂冠、義美湯圓則是即日起至3/5可享任兩件8折、任三件75折優惠。



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全家滿額送寶可夢造型小提燈

活動時間：2/23-2/29

使用說明：DIY完成後有2種玩法

(1) 手持式—使用手機手電筒當作光源。

(2) 提環式—消費者自行安裝LED小燈，照明後有肖像剪影出現。



全家元宵湯圓優惠

指定湯圓任選兩件8折、三件75折優惠活動

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