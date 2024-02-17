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史努比控荷包破洞！麻古茶坊「史努比帽、星空行李箱」第二波聯名曝光，絨毛大耳戴出門萌出新高度。

2024-02-17 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：麻古茶坊 人氣：1,751
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編輯 鄭雅之

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史努比控荷包要被收刮了！今年邁入75歲的史努比，在全台推出各式各樣聯名活動，為史努比生日慶造勢。其中，以紫幻星空為主題的麻古茶坊聯名系列，也重磅推出第二波聯名周邊，紫幻星空行李箱、紫幻星空行李袋、紫幻星空野餐墊、紫幻星空日誌組，以及萌出新高度的SNOOPY造型帽，是史努比控搶收藏的限定款。
麻古茶坊、SNOOPY聯名周邊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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第二波聯名以史努比時尚之旅SNOOPY Fashion Journey為主題，揪大家一起出遊去。首推出國必備的「紫幻星空行李箱」，兼顧著可愛和實用性，由史努比陪你走遍各地。出國最怕行李箱不夠裝，也有「紫幻星空行李袋」做你的最佳後援，放信大膽血拼。
麻古茶坊、SNOOPY聯名周邊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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春天賞櫻日子快到，就用「紫幻星空野餐墊」坐在櫻花樹下來場夢幻野餐。整套筆記組的「紫幻星空日誌組」寫下每天的大小事。而最讓粉絲尖叫的「SNOOPY造型帽」，有著絨毛大耳朵的造型，光是走在路上就成為路上焦點。同時，還有SNOOPY杯墊、杯套、T-shirt聯名款，讓你的日常生活有滿滿的SNOOPY陪伴。

推薦閱讀：史努比校車爆米花桶！威秀影城「史努比校車爆米花桶、史努比花花」情人節限量開賣，史努比鐵粉約看電影。
麻古茶坊、SNOOPY聯名周邊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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麻古茶坊、SNOOPY聯名周邊

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品項、售價：
紫幻星空行李箱  2,880元
紫幻星空行李袋 580元
紫幻星空野餐墊 580元
紫幻星空日誌組 490元
杯墊系列 200元
杯套系列 200元
SNOOPY 造型帽 550元
SNOOPY 聯名T-shirt 550元

 

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