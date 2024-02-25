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鹿兒島新地標！南九州最大神宮「霧島神宮」JR車站2024年3月22日正式重新營運，檜木裝潢超美超好拍。

2024-02-25 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：九州旅客鉄道株式会社 人氣：105
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特派員 Trish

特派員 Trish

你去過九州嗎？位在九州南部的日本國寶「霧島神宮」車站在經過整修以後，準備重新營運囉。霧島神社位列九州自由行必去的景點，現在星宇航空、長榮航空等也有直飛福岡的航班，從福岡到鹿兒島也有九州新幹線可以搭乘！一起來看整修後的車站有多好拍！

JR霧島神宮車站

JR九州翻新霧島神宮站的外觀，同時也對沿線地區進行了整修，目前計劃於2024年3月22日重新開幕。在翻新過程中，使用了100%的鹿兒島產杉木，更符合神宮的形象。同時，霧島神宮附近的地區也將同步針對歷史悠久的石庫和倉庫進行翻新，預計重新設計成餐廳、酒吧和畫廊。

▲圖片來源／九州旅客鉄道株式会社

 

車站裝潢

在翻新的過程中，鹿兒島縣的杉木是主要的木材，其中最吸睛的是以高4公尺的「御神木」，在車站中偉然矗立，可以說是整座車站的象徵。更有紀念意義的是，這株神木來自鹿兒島大學農學部的實驗林，可以說整座車站是和當地機構緊密合作的成果。
▲圖片來源／九州旅客鉄道株式会社

 

附近的石造倉庫翻修工程

除了霧島神宮車站和神宮本身以外，JR九州也正積極地和企業合作，翻新當地歷史曾用於戰爭的石造倉庫，以及閒置的木造倉庫，未來預計化身為餐廳、酒吧和畫廊，供遊客參觀。2024年春天，不妨來一趟九州之旅，來參觀全新的杉木霧島神宮車站吧！
▲圖片來源／九州旅客鉄道株式会社
 

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 編輯 林奕如
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 Chen Fei Fei
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