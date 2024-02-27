神戶咖啡廳原來這麼有特色！提到關西熱門景點的神戶市，最知名的就是享譽全日本的「神戶牛」、「神戶塔」與「摩耶山夜景」，但其實這裡還有相當多的咖啡廳與甜點店都非常具有特色，有的能飽覽森林海景、有的能看一眼望穿明石大橋，有個甚至還是美麗的教堂所改建，趕快來看看這5間別具特色的神戶咖啡廳究竟有什麼故事，下次有機會到神戶玩時，直接安排一場咖啡廳巡禮吧。



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▲圖片來源／神戶市



神戶特色咖啡廳推薦：北野異人館 舊Moore邸

有著100年以上的歷史的舊Moore邸，位於異人館街的北野通中央，過去是Moore家族的豪宅，現在則搖身一變，成為提供精緻甜點的美食咖啡廳。整體建築色調為明亮優雅的白色，四周被香草和花卉圍繞，內部裝潢簡潔高雅，可以在室內欣賞窗外美景，或是到露天區在群花簇擁中來杯優雅的下午茶，來這裡必點店內招牌的「草莓千層派」，酥脆的派皮飄散著杏仁的香氣，內餡是新鮮草莓和卡士達奶油，酸甜滋味令人欲罷不能。



北野異人館 舊Moore邸

地址：神戶市中央區北野町2丁目9-3

營業時間：11:00～17:00

定休日：週二

官網：https://www.kitanomoore.com/cafe/

▲圖片來源／神戶市



神戶特色咖啡廳推薦：Cafe FREUNDLIEB

Cafe FREUNDLIEB的前身為「舊神戶聯合教會」的教堂，現在則改建為咖啡廳及烘焙坊，因此又被稱為「神戶教堂咖啡」。教堂本身為哥德式建築，外觀壯麗又氣派，而1樓就是烘焙坊，每天現做的麵包和蛋糕鬆軟可口，充滿歐式風格的獨特口感，不少人會在這裡購買伴手禮。2樓則是咖啡廳，挑高天花板懸掛水晶吊燈，搭配教堂特有的拱形窗戶，明亮的採光讓人心情舒暢，如果在外面逛累了，不妨來份牛肉三明治、冰淇淋等餐點，度過一個悠閒的下午時光。



Cafe FREUNDLIEB

本店地址：神戶市中央區生田町4-6-15

營業時間：10：00～18：00（Lo.17:30）

定休日：週三（遇假日延至隔天）

電話：078-231-6051

官網：http://h-freundlieb.com/wp1/

▲圖片來源／神戶市

神戶特色咖啡廳推薦：Fiesta

從「Fiesta」的大片落地窗，能夠將明石海峽大橋風景一覽無遺，店內主要提供道地的義式料理，像是義大利麵、披薩、麵包等等，一邊吃著美味的料理、一邊看著美麗的海景，真的相當享受！除了景色絕美以外，店內的裝潢也獨具特色，走進店面前會經過一長串的馬賽磚階梯、牆面還有貝殼裝飾，這些都是店長親自手作的，彷彿一秒就讓人來到歐洲。



Fiesta

地址：神戶市垂水區狩口台7-15

營業時間：

中午11:30～15:00（Lo14:30）／晚上17:00～20:00（Lo19:0）／六日 11:30～20:00

定休日：週二

電話：078-785-3723

官方IG：https://www.instagram.com/fiesta1989/

▲圖片來源／神戶市



神戶特色咖啡廳推薦：653咖啡廳

取自六甲山日文發音的653咖啡廳，只要搭乘六甲纜車抵達山上站，不遠處就能看見招牌，外觀就像是山中的度假別墅，戶外有鞦韆、吊床與舒適的戶外座位，加上建築前方是一片寬闊的草皮空地，很推薦親子家庭或是帶著毛小孩的旅客一同前往。



653咖啡廳

地址：神戶市灘區六甲山町一之谷1-70（六甲纜車山上站北側）

營業時間：

六日、例假日：11:00～17:00

定休日：週～~週五（雨天休息）

電話：078-891-0218

▲圖片來源／神戶市



神戶特色咖啡廳推薦：The Veranda at Kobe

日本神戶的布引香草園，栽種了200種約75,000株香草及花卉，是日本最大規模的香草園，在這座香草園的山頂上，有一間可以俯瞰整個神戶市區的咖啡廳「The Veranda」，1樓是寬闊的戶外席，2樓則是典雅的咖啡廳，店內提供用新鮮香草泡的香草茶，搭配當季水果及手作蛋糕，可說是幸福到極點的享受；最棒的是從窗外望出去可以看見森林與海洋，身心瞬間都被療癒了。



The Veranda at Kobe

地址：神戶市中央區北野町1-4-3

營業時間：10:30〜16:30 ( 2樓咖啡廳L.O.16:00 )

交通方式：搭乘纜車從「香草園山麓站」10分鐘抵達標高約400 公尺的「香草園山頂站」

電話：078-271-1160

官網連結：https://www.kobeherb.com/tips/veranda/

▲圖片來源／神戶市

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