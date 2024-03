話題不斷的CROCS 逐成為時下年輕人最喜愛的潮流鞋款,不僅打造出舒適輕盈、晴雨皆宜的無痕防臭特性,更不斷創造與人氣品牌聯名話題,在頂尖明星身上亦不難發現CROCS蹤跡,如小賈斯汀(Justin Bieber)、超模坎達兒・珍娜(Kendall Jennier),和紅遍全球的韓國女團 aespa都是愛用者。CROCS的時尚改革之路又迎來全新里程碑,在品牌派對現場同步展示2024最新主打鞋款:Stomp雪屋系列,不僅是一場對舒適極致的革命,更是洞洞鞋的時尚進化,CROCS的經典設計與極致時尚的完美融合,以及最受男性歡迎的鞋履系列幾何Geo Mold和Echo,重新定義了穿搭的可能性,將舒適和時尚結合為一體,呈現出兼具實用性和獨特風格的全新選擇。





霸氣登頂!CROCS卡駱馳經典雪屋克駱格&經典雪屋涼拖

以5cm柔軟厚底為主打,青春潮流與時尚舒適兼具,可甜又可壞,經典雪屋克駱格一鞋兩穿,可調節式後跟帶增添鞋身的穩固性能,放前面變成愜意舒適的涼拖,放後面行走跑跳更加穩妥。而經典雪屋涼拖 不只造型時尚前衛,腳感柔軟的支撐不厚重,一貫的防水技術讓它成為您在城市冒險的最佳夥伴。無論晴雨,雙腳都始終保持干燥。時尚與功能的完美結合,讓你在任何場合都是焦點!





CROCS 經典雲朵厚底鞋

CROCS經典厚底鞋,Y2K新色發售!舒適的鞋型和符合人體工程學的鞋底設計,以確保您的腳在穿著時感受到最大的舒適度,不僅符合日常穿著需求,3cm的高度還能讓你氣勢贏人一截!



Y2K甜心就是你!CROCS 厚底Mega Crush

悶熱的天氣,加上時不時就來一場午後大雷雨,一雙普通運動鞋已經無法滿足到你雙腳散熱又快乾的需求,CROCS 厚底Mega Crush 5cm高的厚底鞋型和經典clog鞋面,鞋底平穩,腳感更為舒適,穿上瞬間拉長腳部比例!繽紛糖果色讓你一舉成為Y2K女王,一出場有如Candy Crush迷倒眾人,CROCS輕盈的材質和人體工學設計不僅具有時尚感,更讓您在全天候活動中享受無壓力的舒適感。讓你輕盈穿梭在工作與日常休閒之間。高個兒女孩則可選擇3cm 高經典厚底克駱格,鞋面為今年最時髦的粉桃色再灑滿璀璨亮粉,不按牌理出牌的時尚態度就從足下開始。



與眾不同的小細節 Crocs,卡駱馳經典幾何Geo Mold克駱格

此系列的設計靈感源於幾何學的美學理念,獨特的幾何圖案凹凸鞋面,呈現出令人眼前一亮的獨特造型,成為男性穿搭上難以忽視的亮點,無論是工作場合或是休閒時刻,這雙鞋都能讓你高光聚焦,成功站上C位!





潮流小炫風Crocs Echo Storm

潮流旋風來襲!Echo Storm 系列以明亮的螢光黃色點亮你的日常穿搭!Echo標示性的羅紋設計流暢的線條讓你的穿搭充滿細節與驚喜,不管著用它在城市穿梭,或是在音樂節上狂歡,Echo Storm 的螢光黃絕對是你的最佳選擇!此款僅於101門市獨家販售。



超人氣Echo波波克駱格

最受男性歡迎的Echo 波波克駱格系列經典色再次席捲:海軍藍、褐棕色與濃黑,經典又百搭的配色絕對符合日常穿搭所需,螺旋紋鞋底設計時尚兼備舒適,除了有經典後跟帶款之餘,Echo系列另有涼拖鞋型,主打輕盈柔軟腳感,為你注入輕巧又靈活的運動靈感。





Mellow 經典涼拖,彷彿踩在雲端

CROCS的MELLOW系列拖鞋就像是腳上的一團軟綿綿的雲朵,舒適感瞬間包覆,不僅輕盈柔軟,還極富彈性,就像是為你的腳量身訂製。MELLOW系列涼拖的外型設計也極致簡約,沒有過多繁複設計,只有簡單線條,舒適又時尚!



台灣區CROCS市場總經理陳又菁表示: 從街上到時尚大秀上,CROCS的能見度越來越高,品牌也將持續不斷進行產品創新和設計,不忘舒適、環保的初衷,並將以更前衛、更時尚的面貌與大家見面,接下來還有許多新想法和計劃,也包括更多的聯名合作,請大家拭目以待!

另外,對於台灣直營店的發展 總經理陳又菁表示:品牌以消費者為中心傾聽需求 迅速回應,並在社群上與粉絲建立友好的信任基礎。未來也會根據當地消費者的喜好和需求,調整產品的選品和店內裝潢,以提供更貼近當地消費者需求的服務,持續與台灣消費者溝通,希望每個喜愛CROCS品牌愛好者,都真正體現 COME AS YOU ARE!更多最新品牌消息請見官網 https://www.crocs.com.tw/ ,歡迎請持續鎖定品牌動態掌握新品資訊。