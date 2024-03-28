話題不斷的CROCS 逐成為時下年輕人最喜愛的潮流鞋款，不僅打造出舒適輕盈、晴雨皆宜的無痕防臭特性，更不斷創造與人氣品牌聯名話題，在頂尖明星身上亦不難發現CROCS蹤跡，如小賈斯汀（Justin Bieber）、超模坎達兒・珍娜（Kendall Jennier），和紅遍全球的韓國女團 aespa都是愛用者。CROCS的時尚改革之路又迎來全新里程碑，在品牌派對現場同步展示2024最新主打鞋款：Stomp雪屋系列，不僅是一場對舒適極致的革命，更是洞洞鞋的時尚進化，CROCS的經典設計與極致時尚的完美融合，以及最受男性歡迎的鞋履系列幾何Geo Mold和Echo，重新定義了穿搭的可能性，將舒適和時尚結合為一體，呈現出兼具實用性和獨特風格的全新選擇。





霸氣登頂！CROCS卡駱馳經典雪屋克駱格＆經典雪屋涼拖

以5cm柔軟厚底為主打，青春潮流與時尚舒適兼具，可甜又可壞，經典雪屋克駱格一鞋兩穿，可調節式後跟帶增添鞋身的穩固性能，放前面變成愜意舒適的涼拖，放後面行走跑跳更加穩妥。而經典雪屋涼拖 不只造型時尚前衛，腳感柔軟的支撐不厚重，一貫的防水技術讓它成為您在城市冒險的最佳夥伴。無論晴雨，雙腳都始終保持干燥。時尚與功能的完美結合，讓你在任何場合都是焦點！





CROCS 經典雲朵厚底鞋

CROCS經典厚底鞋，Y2K新色發售！舒適的鞋型和符合人體工程學的鞋底設計，以確保您的腳在穿著時感受到最大的舒適度，不僅符合日常穿著需求，3cm的高度還能讓你氣勢贏人一截！



Y2K甜心就是你！CROCS 厚底Mega Crush

悶熱的天氣，加上時不時就來一場午後大雷雨，一雙普通運動鞋已經無法滿足到你雙腳散熱又快乾的需求，CROCS 厚底Mega Crush 5cm高的厚底鞋型和經典clog鞋面，鞋底平穩，腳感更為舒適，穿上瞬間拉長腳部比例！繽紛糖果色讓你一舉成為Y2K女王，一出場有如Candy Crush迷倒眾人，CROCS輕盈的材質和人體工學設計不僅具有時尚感，更讓您在全天候活動中享受無壓力的舒適感。讓你輕盈穿梭在工作與日常休閒之間。高個兒女孩則可選擇3cm 高經典厚底克駱格，鞋面為今年最時髦的粉桃色再灑滿璀璨亮粉，不按牌理出牌的時尚態度就從足下開始。



與眾不同的小細節 Crocs，卡駱馳經典幾何Geo Mold克駱格

此系列的設計靈感源於幾何學的美學理念，獨特的幾何圖案凹凸鞋面，呈現出令人眼前一亮的獨特造型，成為男性穿搭上難以忽視的亮點，無論是工作場合或是休閒時刻，這雙鞋都能讓你高光聚焦，成功站上C位！





潮流小炫風Crocs Echo Storm

潮流旋風來襲！Echo Storm 系列以明亮的螢光黃色點亮你的日常穿搭！Echo標示性的羅紋設計流暢的線條讓你的穿搭充滿細節與驚喜，不管著用它在城市穿梭，或是在音樂節上狂歡，Echo Storm 的螢光黃絕對是你的最佳選擇！此款僅於101門市獨家販售。



超人氣Echo波波克駱格

最受男性歡迎的Echo 波波克駱格系列經典色再次席捲：海軍藍、褐棕色與濃黑，經典又百搭的配色絕對符合日常穿搭所需，螺旋紋鞋底設計時尚兼備舒適，除了有經典後跟帶款之餘，Echo系列另有涼拖鞋型，主打輕盈柔軟腳感，為你注入輕巧又靈活的運動靈感。





Mellow 經典涼拖，彷彿踩在雲端

CROCS的MELLOW系列拖鞋就像是腳上的一團軟綿綿的雲朵，舒適感瞬間包覆，不僅輕盈柔軟，還極富彈性，就像是為你的腳量身訂製。MELLOW系列涼拖的外型設計也極致簡約，沒有過多繁複設計，只有簡單線條，舒適又時尚！



台灣區CROCS市場總經理陳又菁表示: 從街上到時尚大秀上，CROCS的能見度越來越高，品牌也將持續不斷進行產品創新和設計，不忘舒適、環保的初衷，並將以更前衛、更時尚的面貌與大家見面，接下來還有許多新想法和計劃，也包括更多的聯名合作，請大家拭目以待！

另外，對於台灣直營店的發展 總經理陳又菁表示：品牌以消費者為中心傾聽需求 迅速回應，並在社群上與粉絲建立友好的信任基礎。未來也會根據當地消費者的喜好和需求，調整產品的選品和店內裝潢，以提供更貼近當地消費者需求的服務，持續與台灣消費者溝通，希望每個喜愛CROCS品牌愛好者，都真正體現 COME AS YOU ARE！更多最新品牌消息請見官網 https://www.crocs.com.tw/ ，歡迎請持續鎖定品牌動態掌握新品資訊。