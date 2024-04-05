你在找千年難得一見的超便宜飯店吧！這裡有金澤不為人知的秘密平價飯店，Benjamin Hotel Kanazawa附設高級桑拿設施，單人房每人每晚從2,750日圓起，完全是激安殿堂的飯店版。日間桑拿只需2小時1,100日圓，頂樓桑拿還可混浴，80分鐘2,200日圓實在是太便宜、太佛心了！特別適合夫妻、情侶和朋友出遊！

Benjamin Hotel Kanazawa

Benjamin Hotel Kanazawa位於金澤最繁華的片町地區，旅館開業於2021年，館內設施都還很新穎，雖然客房內沒有單獨的廁所和浴室，但共用衛浴整潔清爽。在Google評價為以日本旅館來說尤其高分的4.3/5.0！需要注意的是，飯店內沒有電梯，只能使用樓梯，對於輪椅族來說可能較不方便。值得一提的是，只要事先在預約時告知飯店，工作人員也會盡力於辦理入住手續時協助將大件行李送到房間。



▲圖片來源／ベンジャミンホテル金沢





客房

飯店內共有7間客房，房型包含雙床房、雙人床房和單人房。房內都沒有廁所、洗手台和衛浴設備，入住房客需使用共用的廁所和公共衛浴設施。男性專用的公共衛浴設施在4樓、女性則在3樓。



▲圖片來源／ベンジャミンホテル金沢





共用浴室

共用浴室除了有淋浴間，也有非常復古的五右衛門浴桶。在桑拿汗蒸幕完以後，也可以在公共浴室淋浴，洗去汗水。



▲圖片來源／ベンジャミンホテル金沢





桑拿

飯店在2樓有男性的專用桑拿室，屋頂則有桑拿室。預約男性專用住宿方案的話，桑拿室僅限男性使用。如果預約平日的女性專用住宿方案的話，住宿女性及其朋友和伴侶將可以在屋頂享受露天桑拿。在享受露天桑拿時，需要自行準備泳衣。此外，週末、假日住宿將對使用桑拿的房客酌收額外的費用。屋頂的露天桑拿需要事先進行預約，根據天候狀況可能會關閉。



▲圖片來源／ベンジャミンホテル金沢





■飯店資訊

地址：石川縣金沢市片町2-29-6

交通方式：金澤站巴士站東口8、9、10號乘車口，乘坐片町方向公車，於金劇Pasion站下車，徒步約4分鐘

價格：單人每晚5,000日幣；雙人房每人每晚約2,500日幣左右