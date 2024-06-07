位於千葉縣市原市的動物園「Animal Wonder Resort・Sayuri World」內的豪華露營「THE BAMBOO FOREST」，今年也推出「長頸鹿共進早餐」的企劃，讓下榻旅客有機會在長頸鹿的近距離相伴下，享用豐盛的早餐。

與長頸鹿共進早餐就在豪華露營「THE BAMBOO FOREST」

從東京市區出發約1小時即可到達豪華露營「THE BAMBOO FOREST」，位在動物園的互動園區「Sayuri World」旁，整個露營區四周猶如森林中的秘密基地般，充滿療癒樹屋與豪華的圓頂帳篷等6種不同風格的客房，此外下榻旅客還能獲得一張Sayuri World的入園票，可以在動物與竹林環繞的環境中，享受城市中無法體驗的放鬆時光。







其中，還有一項專為下榻旅客打造的獨家方案活動「長頸鹿共進早餐（キリンと朝食）」，旅客可以在緊鄰露營區的動物互動園區Sayuri World的長頸鹿露臺上享用早餐，體驗在長頸鹿好奇的注視下品嘗業者精心預備的豐盛早點，還有機會與長頸鹿來場近距離的互動。







「長頸鹿共進早餐」方案，於2024年3月19日至10月29日開放，在預約「THE BAMBOO FOREST」住宿時，可從官方網站選擇此選項。由於此方案的進行日期依據Sayuri World的營業日安排，在預訂前請先行確認Animal Wonder Resort的休園日。此外，若遇動物的健康狀況等原因，將取消活動，讓動物們能好好休養。





「長頸鹿共進早餐」方案行程表

08：15 THE BAMBOO FOREST前集合

08：25～09：15 參訪長頸鹿露臺，與長頸鹿們一同共進早餐

09：00～09：45 搶先於動物園開園前暢遊

方案費用：大人 國中以上2,500日幣、兒童 3歲～國小1,000日幣、2歲以下免費



■營區資訊

設施名稱：THE BAMBOO FOREST ／ ザ・バンブーフォレスト

地址：千葉県市原市山小川790

官方網站