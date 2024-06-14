「2024桃園炫YA農遊季」即日起熱鬧展開，串連大古山及坑子溪兩大休閒農業區，享受「日農場、夜賞景」擁抱在地人文、生態、休閒農場等豐富遊程，超過8家場域、10處農事體驗，串連30場免費農遊小旅行及10場免費食農體驗，6/22-7/7羊稠坑甲蟲季即將開展，農遊季全系列活動將持續至7/28，以下為大家推薦七家特色農場及遊程內容。



第一站、山腳鹿場，擁鹿入懷，超萌水豚君近距離接觸

位在大古山休閒農業區內的山腳鹿場，是親子熱門打卡景點之一，能近距離與動物接觸、體驗餵鹿喝奶奶等，今年更多了水豚君作伴，場內還有特色風味茶葉蛋、鹿相關產品。



第二站、秀嵋園藝多肉組盆，大人小孩都愛！超萌裝飾DIY輕鬆上手

同樣位於大古山休閒農業區、山腳鹿場旁的秀嵋園藝步行可達，園主更結合時下盛行的扭蛋機，讓民眾隨機扭蛋，抽出多款超萌盆景裝置小物，讓多肉組盆DIY更添樂趣。



第三站、菜滋味有機農場，營養午餐級有機蔬菜，體驗採菜樂趣

位於大古山休閒農業區內的菜滋味有機農場，是許多學校營養午餐的蔬菜供應地，運用天然泉水灌溉，園區內工作雞井然有序的幫忙耕作的有趣畫面，自然農法耕作，是產地到餐桌最安心的保證。



第四站、羽泰製茶廠教你揀茶枝做茶包，品嚐在地好茶

來到坑子溪休閒農業區一定不能錯過好喝的在地好茶，撿茶枝是過去茶葉出品前的最後一道工序，將茶梗撿除讓茶的風味更乾淨清香，透過撿茶枝辨別茶的品種、風味、後製方式等，帶你更深入認識茶文化。



第五站、新星茶業百年茶廠，參觀製茶工序、品在地好茶

來到蘆竹一定不能錯過在地百年老茶廠—新星茶業，位於林口與蘆竹交界，多霧丘陵的條件優勢，讓茶風味更濃厚清香，讓場主帶你一起進入茶的世界，品嚐優質茶香。



第六站、竹峰茗茶梔子花相入茶，浪漫輕甜的好滋味

竹峰茗茶也是在地多年老茶廠，進入園區前的大片茶園，隨著山線蜿蜒的綠徑甚是療癒，園主在茶園旁種植梔子花樹，梔子花融入茶湯裡，風味與香氣更是清甜，來到竹峰一定不能錯過「知子茶」。



第七站、小木屋休閒農場甲蟲裝置DIY，可愛的擺飾陪你療癒一夏

夏季是獨角仙出產的季節，位在坑子溪休閒農業區的小木屋休閒農場更是甲蟲的生長地，將逝去的甲蟲製作標本，再裝飾在木片上，簡單的桌面療物小物誕生，非常適合親子一起動手做療癒一夏！





2024蘆竹炫YA農遊季

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大古山休閒農業區 : https://reurl.cc/5vD3Oy

坑子溪休閒農業區 : https://reurl.cc/MO624X

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