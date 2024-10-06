各位肉控，準備好迎接一場肉食大餐了嗎？想像一下，頂級牛肉片在沸騰的湯頭裡涮上幾秒，肉香伴隨著熱氣升騰，光是想到就讓人口水直流。這次以「2024優質鍋物嘉年華」肉控必吃系列，羅列出專為愛肉朋友所設計的鍋物，每一口都能讓你感受到肉質的鮮美與鮮嫩，簡直是為肉食主義者量身打造的美食天堂！



無論是牛肉控、豬肉迷還是雞肉愛好者，這裡的推薦店家都有你夢寐以求的頂級肉品。不僅是肉的品質無敵，還有各種創意的醬料搭配，讓每一片肉都能綻放出極致的風味。趁這波肉控盛宴來襲，揪上你的肉食好友一起來挑戰吧！



這份名單上的火鍋店絕對會讓你每次都飽到扶牆走，還會忍不住想要一去再去。快點看清單，看看哪一家你還沒去過？除了「2024優質鍋物嘉年華」集結全臺各地30間優質的火鍋外，更推出「分享抽好禮活動」及鍋物期間限定優惠，想要邊吃火鍋邊拿好禮嗎？快來參加活動吧！



萬客什鍋

萬客什鍋1994年起至今嚴選食材、用心烹煮，只為了呈現最好的初心每一鍋。





◆ 推薦好鍋：魷魚螺肉蒜氣冷無骨鷄腿鍋

使用日本極厚鑄鐵鍋均勻受熱，爆炒出濃濃紅蔥頭香氣，再加入山珍海味乾貨，在懷舊風味中添加了氣冷無骨雞腿肉及蛤蠣，升級了整體湯頭風味。

◆ 活動專屬優惠：

嚐鮮券 - 小海鮮三選一

1. 船凍白蝦2隻

2. 干貝1顆

3. 小鮮魚三拼（鮭魚/ 鯛魚/ 鱸魚）

．翌日使用

．使用效期30天

．領券日期 2024.10.03 00：00 - 2024.01.01 00：00

詳細使用規範依照券面使用方法：點此領券 https://ocard.co/event/coupon/n05Y9D

初衷小鹿 Deer's Hotpot Bistro

以柴魚與在地蔬果熬製24小時，精緻湯頭不加調味精，保留食材原味。嚴選頂級食材，搭配原味湯頭，讓每道料理展現臺灣火鍋的新風貌。





◆ 推薦好鍋：台灣本土黑毛豬海陸組

跳脫傳統火鍋的形式，中西融合出由前菜、主食、副食、甜點組成，搭配侍酒師精選紅白酒品，彷彿在法式餐廳享用在地火鍋。

◆ 活動專屬優惠：凡到店點多人套餐，可用800元加購價獲得一整隻錦繡龍蝦（每日限量）



肉之間

以大盤肉及頂級海鮮聞名，搭配十款功夫湯底及無限暢享火鍋歡樂吧，幸福美味就在肉之間。





◆ 推薦好鍋：剝皮辣椒蛤蜊雞湯

以花菇、雞湯、剝皮辣椒熬煮而成，最後加上嘉義東石蛤蜊，提升湯頭鮮甜層次、入口清爽甘甜，尾韻傳來陣陣微辣感！

◆ 活動專屬優惠：最新消息



牛本色 溫體牛火鍋

為了提高溫體牛的品嚐體驗，由主廚精細的刀工，保留下最紅潤的肉片，而不同部位的牛肉也需要在特定的溫度下熟成，才能達到最肥美的滋味。





◆ 推薦好鍋：牪套餐

湯底慢火精燉6小時以上，融合雞湯與牛骨精華，醇香不油膩，店內人氣首選。套餐包含精選溫體牛大三拼，讓你一次就可以吃到多種部位。

◆ 活動專屬優惠：透過聯合行銷活動來用餐的顧客(需開鍋且達低銷)，加贈溫體牛乙份(部位隨機)

涮金鍋和風涮涮鍋

選用72小時臺灣黃金雞慢火精燉，萃取出每一滴精華濃縮至湯底中，蔬菜全可溯源，確保了新鮮、營養豐富，體驗最真實、最美味的雞湯火鍋。





◆ 推薦好鍋：嚴選雞三寶黃金雞湯鍋

使用國產黃金雞熬煮17小時與天然食材、無添加任何化學添加物，湯頭色澄清而且味濃郁，搭配國產黃金雞腿肉、雞生蠔及雞胸肉片，以及使用國產溯源農場直送的蔬菜及蕈菇類吃到飽。

◆ 活動專屬優惠：至門市用餐，凡於GOOGLE留下好評並上傳美照，即贈【鮮嫩雞肉片一份】，(如遇贈品缺貨，將以等值或超值商品替換)



肉老大頂級肉品涮涮鍋

肉老大頂級肉品涮涮鍋以嚴選高品質肉品聞名，提供多款鮮嫩肉品及精緻湯頭，讓顧客享受極致的火鍋體驗。每道料理注重原味呈現，堅持不加人工調味，帶來純粹的美味享受。





◆ 推薦好鍋：雲霧雙人肉塔(牛、豬)

紹興酒入鍋底，不油不膩，酒韻厚實，雞肉先煎過外皮焦香，酒香肉香令人陶醉。肉塔聳立於乾冰雲霧中，震撼的視覺效果，創造出美食與藝術的獨特絕妙結合。

◆ 活動專屬優惠：二人同行贈手工花枝漿或梅花豬3.5oz / 二擇一。



遠雄悅來大飯店/ 秋草鍋物料理

秋草鍋物料理主打新鮮食材與精緻湯底，嚴選高品質肉品和當季蔬菜，搭配多樣湯頭，讓顧客品味豐富的鍋物風味。





◆ 推薦好鍋：山珍鍋物

湯頭以在地七星潭飛魚與日式昆布湯頭做結合，蔬果盤更以花蓮無毒小農種植蔬菜，且特別選用花蓮網室蓮貞豬，採自然生態環境飼養，此鍋物能讓顧客體驗到在地特色農作物及特色產品。

◆ 活動專屬優惠：凡前往店內點「山珍鍋物蓮貞豬套餐」可享有9折+10%優惠

選擇障礙？所有優惠都在這~

看了這些鍋物店家的介紹跟優惠是不是肚子開始咕嚕咕嚕叫了！「2024優質鍋物嘉年華」即日起至11/10，期間限定優惠和418個抽獎好禮，以及最大獎破萬元的電子鑄鐵鍋等你來拿，無論是想要大口吃鍋或是想試試手氣的朋友們，把握機會快來參加吧！

2024 優質鍋物嘉年華 鍋物延伸閱讀

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文章撰寫：窩客島推薦企劃