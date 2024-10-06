海鮮控們，你們的專屬美食天堂來了！當新鮮的蝦蟹、肥美的扇貝和鮮甜的魚片在滾燙的湯底裡翻滾，沸騰的不僅是湯頭，還有你的食慾！這次，我們帶你踏上一場鮮味之旅，跟著「2024優質鍋物嘉年華」推出的海鮮鍋物系列，讓你每一口都能品嘗到大海的原汁原味。



不僅如此，這裡的湯頭還特別搭配各種海鮮，從清爽的昆布高湯到濃郁的沙茶湯底，讓每一口海鮮都更添鮮味。想想那Q彈的蝦肉、鮮甜的蟹膏和入口即化的魚片，一次滿足你對海鮮的一切渴望！還等什麼？趁這波「海王好鮮鍋」來襲，快叫上你的海鮮愛好者一起來大快朵頤吧！



「2024優質鍋物嘉年華」一次集結全臺各地30家優質的火鍋，更推出分享抽好禮及鍋物店家期間限定優惠，想要邊吃火鍋邊拿好禮嗎？快來參加活動吧！

汕頭泉成沙茶火鍋

在高雄建立老字號火鍋店，延續了這份超過80年的好味道。八十餘年來，以其獨特的家鄉味道，成為無數高雄人魂牽夢縈的美食記憶，並贏得了『百年老字號』的美譽。





◆ 推薦好鍋：汕頭扁魚鍋

選用赤尾青蝦和東港刺扁魚，經過油酥處理後，將這些海味碾碎加入高湯，油酥過的扁魚和蝦皮經過慢火久燉，使湯頭更加濃郁。

◆ 活動專屬優惠：

超大巨無霸肉盤優惠加購價（特級梅花豬肉/厚脂五花牛肉 二選一）

滿2,000元 享288元/盤

滿3,000元 享188元/盤

滿4,000元 享 88元/盤

滿5,000元 免費送乙盤



有你真好火鍋沙龍

以這兩種湯頭「GOOD SHABU 黃金湯」及「府城海鮮鍋」打響名號，堅持選用天然食材,透過時間萃取，交換最天然的滋味，讓大家沒有負擔，好好享受火鍋。





◆ 推薦好鍋：GOOD SHABU 黃金湯

採法式煉金工序，集結台灣產老母雞、大量蔬果等食材花費 8 小時熬煮、12 小時舒眠、8 小時煉金澄清，經過 28 小時淬煉的黄金湯，超低熱量，入口清爽無負擔。

◆ 活動專屬優惠：最新消息



立川黃金鍋

以濃郁香甜的黃金湯頭聞名，選用嚴選大骨熬製，再搭配新鮮食材如高品質肉品與時令蔬菜，帶來多層次的美味。店內提供多款特色鍋物，讓顧客享受豐富且獨特的鍋物饗宴。





◆ 推薦好鍋：立川黃金蜆湯

立川黃金蜆湯以新鮮黃金蜆與大骨熬製湯頭，湯底甘甜清爽，富含營養。搭配嚴選肉品與新鮮蔬菜，口感豐富，為顧客帶來獨特的健康鍋物體驗。

◆ 活動專屬優惠：消費滿600即贈*海鮮肉盤單點100元折價券*



母湯Mom's Soup

在基隆濱町，以媽媽的私房廚藝，烹水煮食，匯一鍋在地風土、融母親之愛、為您端上這碗最平常也最不平凡的水湯。





◆ 推薦好鍋：雙人時旬海鮮鍋

以昆布干貝及柴魚熬煮後過濾，湯味甘甜湯色清徹，並與在地海鮮是基隆外海捕獲之活凍鎖管、 透抽、白帶魚卷等熬煮，湯頭帶有濃郁的海鮮滋味！

◆ 活動專屬優惠：預約「雙人時旬海鮮鍋」，贈送市價400元，母湯Mom's Soup 暖心出品的【健步鱸飛】飛魚卵鱸魚粥一盒。

Hi-Q鱻食

以自家專利生態養殖技術精心培育的優質褐藻魚，製成精緻又美味的食材，秉持無添加化學合成，提供給顧客更加精緻健康的鍋物料理！



自家養殖嫩甜無腥味的褐藻魚，經歷高規格放血工序處理，肉質鮮甜，口感Q彈細緻，每片都是令人驚呼的極致美味！

山海宴旬料理

堅持在地食材、節能減碳等友善環境的理念之下，創造了山海宴旬料理，結合在地農漁民提供之新鮮食材，將健康美味的料理呈現給大家。





◆ 推薦好鍋：東岸洄瀾山海鍋

以瑞穗鮮奶、煙燻飛魚乾和客家手作味增熬製出的湯頭，保證能充分表現出東海岸的熱情與縱谷的奔放。

◆ 活動專屬優惠：最新消息



選擇障礙？所有優惠都在這~

看了這些鍋物店家的介紹跟優惠是不是肚子開始咕嚕咕嚕叫了！「2024優質鍋物嘉年華」即日起至11/10，期間限定優惠和418個抽獎好禮，以及最大獎破萬元的電子鑄鐵鍋等你來拿，無論是想要大口吃鍋或是想試試手氣的朋友們，把握機會快來參加吧！





2024 優質鍋物嘉年華 鍋物延伸閱讀

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文章撰寫：窩客島推薦企劃