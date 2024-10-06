是不是每到周末，就忍不住手癢想找火鍋店打卡？無論天氣如何，火鍋絕對是我們的第一選擇，沒錯~台灣人就是一年四季都能開鍋！火鍋的魅力根本不分季節，四季都能開鍋大快朵頤。這次繼續為大家推薦「2024優質鍋物嘉年華」必吃十大鍋物名店，每家都有自己獨特的湯頭和食材組合，保證讓你每次來都有不同的驚喜！沒吃過的趕快筆記下來，揪上朋友一起出發吧！這些火鍋店保證滿足你的所有想像，讓你一年四季吃鍋無壓力，隨時隨地都能享受火鍋盛宴！





這次的「2024優質鍋物嘉年華」除了有集結全臺各地30家優質的火鍋外，還有各種線上抽獎活動及鍋物優惠，想要邊吃火鍋邊拿好禮嗎？快來參加活動吧！



老四川

以道地川味麻辣鍋聞名，選用正宗四川花椒和辣椒，搭配秘製湯底，麻辣香濃，口感醇厚。店內提供多樣新鮮食材，邀你一起來體驗正宗的四川火鍋魅力。





◆ 推薦好鍋：公館福菜黃金板栗雞湯

精選苗栗公館客家福菜，古法發酵出清爽甘甜，搭配濃郁大骨湯、彈牙豬肚及氣冷雞腿肉，打造層次分明的鮮美黃金湯頭。

◆ 活動專屬優惠：出示優惠指定畫面，全台老四川 13 間門市期間限定

1. 滿額送刮刮卡：單筆消費滿 $2500，即贈食材刮刮卡（即日起至10月31日止）

2. 點鍋贈丸：凡點購公館福菜黃金板栗雞鍋，即贈豬肉川丸子乙盤。（即日起至11月30日止）

3. 88折優惠：出示指定畫面，單點內用滿 $850 享 88 折優惠。（即日起至11月30日止）

天鍋麻辣 鴛鴦鍋

2019 年，我們自南高雄的熱情之地出發，我們堅持選用職人製作的頂級器皿。嚴格把關⻝材品質是堅持的重點，透過熱情持續傳遞，與更多人共同締造美好的味覺時尚盛宴。





◆ 推薦好鍋：泡泡雞白湯

以⻑時間的高壓熬煮，湯內蘊藏著無盡的營養。湯面上蓋著日本職人鍋所用的雞蛋白霜，賦予湯底更添豐富滋味，且使湯的口感格外滑順。

◆ 活動專屬優惠：使用 google 五星評論並留下「優質鍋物嘉年華」相關字樣，即獲得麻辣果凍鴨血或麻辣洞洞豆腐乙份(活動恕無法與星賞碳佐好友禮與生日優惠活動併用，每桌限使用乙次)



牛比蔥壽喜燒

以嚴選高品質牛肉和特製壽喜燒醬汁聞名，搭配新鮮蔬菜和手工麵條，讓每口都充滿濃郁甜鹹風味。店內提供多樣食材，讓顧客盡享日式壽喜燒的美味精髓。





◆ 推薦好鍋：和牛、海陸極饗盛宴

可選擇單鍋，或加價搭配9款不同風味湯底，將經典肉品、蔬菜依序涮到郭哩，就是要給您毫無顧慮的頂尖美味。

◆ 活動專屬優惠：2人同行送阿官御品烏梅汁350ml x 1罐；出示Google五星好評，立即贈「特色湯底」。



這一鍋

《這一鍋》皇室秘藏鍋物，透過傳統中式火鍋的飲食文化，凝聚人與心的情感，細膩的服務，專注於所有能體驗的事物上，融合中西式的美學文化，藝術化的精緻擺盤呈現，以新鮮調配出濃郁香氣及美味。





◆ 推薦好鍋：御膳麻辣鍋

這一鍋標榜的麻辣鍋是「可以喝的麻辣湯」，湯頭每日精燉熬煮，加入特選的青花椒、四川大紅袍等多種辣椒，沿襲古法調製，取出溫和不嗆的紅油精華。

◆ 活動專屬優惠：最新消息



涮屋馬

以高品質食材和精緻湯頭著稱，提供多款鮮嫩肉品和豐富配料，搭配細膩的日式涮涮鍋風味。店內環境舒適，服務貼心，讓顧客享受極致的火鍋饗宴，成為火鍋愛好者的首選。





◆ 推薦好鍋：台灣豬梅花老饕酸菜白菜鍋

湯頭選自金門特製酸白菜，採用金門在地高粱酒糟，以天然乳酸菌發酵而成，白菜的酸甘脆，提升風味層次，加上手工凍豆腐，吸滿湯汁，佐以台灣糯米與大屯山純淨水原料的工研醋，製成符合台灣顧客口味的老饕酸白菜湯。

◆ 活動專屬優惠：最新消息

選擇障礙？所有優惠都在這~

看了這些鍋物店家的介紹跟優惠是不是肚子開始咕嚕咕嚕叫了！「2024優質鍋物嘉年華」即日起至11/10，期間限定優惠和418個抽獎好禮，以及最大獎破萬元的電子鑄鐵鍋等你來拿，無論是想要大口吃鍋或是想試試手氣的朋友們，把握機會快來參加吧！





2024 優質鍋物嘉年華 鍋物延伸閱讀

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文章撰寫：窩客島推薦企劃