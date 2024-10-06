火鍋文化在我們心中早已經不只是一種美食，而是一種生活方式。不管是家庭聚會、好友相聚，甚至獨自一人品味美食時，經典火鍋總能帶給我們滿滿的幸福感。而有些鍋物店家，經過時間的洗禮，依然屹立不搖，成為我們心目中的鍋物經典。這些店家的火鍋無論是湯底還是食材搭配，都散發著讓人懷念的味道。



透過「2024優質鍋物嘉年華」的經典不滅火鍋，不論是麻辣湯頭的刺激、清爽高湯的溫和，還是各種特色食材的創意搭配，讓你回到每一鍋讓人食指大動的時刻。這次精選TOP 7的經典不滅鍋物店，無論吃了多少次，都能一再回味，心裡總會忍不住說：「還是這家的鍋最對味！」所以，這些經典火鍋，你吃過幾家呢？沒吃過的可千萬別錯過，趕快來打卡吧！



此外，「2024優質鍋物嘉年華」一次集結全臺各地30家優質的火鍋，更推出「分享抽好禮」活動及鍋物期間限定優惠，想要邊吃火鍋邊拿好禮嗎？快來參加活動吧！

瘋一鍋頂鮮鍋物

精心嚴選每一份食材，最天然原始的方式，以手工熬製每一道鍋物，將頂級鮮美的食材融入鍋裡，並佐上最舒適的氣氛，讓用餐的時刻成為您最頂級的享受。





◆ 推薦好鍋：台東嚴選剝皮辣椒雞鍋

來自花東縱谷純淨無毒生長的辣椒，經瞬間油炸及冰鎮冷卻，將茶油、牛蒡及香菇等材料慢燉熬煮數小時而成，加上每日直送的溫體雞骨及雞肉慢燉熬煮，口味微辛不刺激，一喝就上癮。

◆ 活動專屬優惠：出示優惠畫面，店內消費享95折優惠

新垣祖鍋物

使用炒台師傅客製每一個鍋物。採現點現做的優良傳統，呈現新鮮美味的鍋物，新垣祖代表的就是「新鮮呈現」「原型食物」「祖傳高湯」





◆ 推薦好鍋：剝皮辣椒雞鍋

剝皮辣椒選用來自台灣的花蓮！熱鍋使用北港麻油爆炒台灣烏骨雞，炒至半熟倒入醬汁嗆鍋逼出鍋的香氣，進而達到把剝皮辣椒汁帶點甜帶點辣的滋味融入鍋中。

◆ 活動專屬優惠：來店開鍋即贈安格斯雪花牛乙份

-常駐活動每月壽星開鍋贈臺灣國產豬乙份或消費雙人海鮮套餐贈50隻白蝦



鼎旺麻辣鍋

老字號隱藏大安的巷弄美食！1992年創辦至今超過三十年，可以喝的麻辣火鍋湯頭「圓滑溫潤 香氣自然」，令人回味再三。





◆ 推薦好鍋：麻辣鴛鴦火鍋

鼎旺麻辣鍋以20多種中藥材熬製15小時，湯頭濃郁麻香，辣而不嗆。白湯用大骨熬製24小時，搭配新鮮鴨血與手工豆腐，品質嚴選，風味獨特。

◆ 活動專屬優惠：來店消費滿2000元，招待台灣本地古法釀製烏梅汁一瓶佐餐! (不可累計，每組/桌客人限一次)

冬鄉小廚

將北方美食巧妙融合眷村家常菜與御廚珍饌，強調純手工的製作程序，呈現食材的多層次豐富口感。





◆ 推薦好鍋：東北遼寧酸菜白肉鍋

天然發酵的酸白菜是靈魂，搭配新鮮活體螃蟹加上日本乾干貝、澎湖紫菜等食材，是湯頭酸中帶甘、愈煮愈香的關鍵。

◆ 活動專屬優惠：來店內用餐免費加贈臺灣帶皮五花豬乙盤

22:02樂活火鍋

用心挑選每一樣食材，有機的蔬菜、無添加的食品、肉類海鮮都是自己先吃過再決定是否可以提供給每一位來店用餐的客人，不惜成本也要把最健康的食材分享出去。





◆ 推薦好鍋：經典辣味鍋

選用在地食材如新鮮辣椒和多種無毒中藥材，如草果、白蔻、砂仁、甘草、大小茴香等，與牛大骨一起細火慢燉。這樣的組合不僅讓湯頭更香醇。

◆ 活動專屬優惠：於活動期間，加入22:02 LINE官方帳號，下載LINE 專屬9折優惠券，至門市消費時於22:02臉書、IG社群貼文下方＠3個朋友並留言：「恭賀22:02入選 #2024優質鍋物嘉年華」並出示優惠券，即可享9折優惠。

① LINE 優惠券領取： https://lin.ee/TN5DhGY

② 線上訂位：https://bit.ly/2202loho



活動規範：

(1)本活動僅限【單點店】

(2)本活動需先透過『2024優質鍋物嘉年華』活動官方網站專屬連結加入22:02 LINE官方帳號下載專屬優惠券，若未領取則無法使用。

(3)請主動出示LINE優惠券與在22:02臉書、IG社群貼文下方＠3個朋友並留言：「恭賀22:02入選 #2024優質鍋物嘉年華」畫面給門市夥伴確認，若未完成步驟即無法使用優惠。

(4)本活動僅限平日使用。

(5)本活動不得與其他折扣優惠併用，(商品券/現金抵用券/壽星活動/套餐或其他任何折扣優惠⋯⋯等活動)）均不得再行合併使用。

(6)22:02火鍋保留修改或終止活動權益，相關未盡事宜請以現場公告為準。

築間幸福鍋物

以溫馨氛圍和精選食材著稱，提供多款特色湯頭，搭配嚴選肉品與新鮮蔬菜，帶來幸福滿滿的火鍋體驗。





◆ 推薦好鍋：招牌石頭湯底

選用新鮮台灣本地雞腿丁搭配鯛魚片，肉質軟嫩多汁無腥味，加入洋蔥、蒜頭、魷魚乾、乾香菇炒製後混和獨門原湯和昆布湯底，越喝越鮮甜又有層次！

◆ 活動專屬優惠：加入築間餐飲集團會員即贈點數兌換肉盤/海鮮 https://jhujian.com/xlXkD

*僅適用新會員



風華渡假酒店礁溪館-老丸家極致鍋物

以網狀格柵結構和清水建築脫穎而出，搭配自然的露天風呂與兒童遊區，房間設有半露天大理石溫泉浴缸，享受私密的露天溫泉體驗，與礁溪的細雨和霧氣相融合，營造獨特氛圍。





◆ 推薦好鍋：「風」鍋物

共有六支特色湯頭供貴賓選用！每一口都是滋味與情感的享受，帶來暖心感動與滿足。趕快來預約一場暖心的鍋物饗宴之旅，和摯愛好友一起分享這份美好~

◆ 活動專屬優惠：名字裡有「ㄌㄠˇ」、「ㄨㄢˊ」、「ㄐㄧㄚ」，同音不同字，出示身分證可享六折優惠價



選擇障礙？所有優惠都在這~

看了這些鍋物店家的介紹跟優惠是不是肚子開始咕嚕咕嚕叫了！「2024優質鍋物嘉年華」即日起至11/10，期間限定優惠和418個抽獎好禮，以及最大獎破萬元的電子鑄鐵鍋等你來拿，無論是想要大口吃鍋或是想試試手氣的朋友們，把握機會快來參加吧！





2024 優質鍋物嘉年華 鍋物延伸閱讀

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文章撰寫：窩客島推薦企劃