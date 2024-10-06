火鍋控集合！你有沒有那種「一到周末就手癢想吃鍋」的感覺？無論天氣冷熱，火鍋絕對是我們的心頭好。如果你是那種吃鍋一定要徹底過癮的朋友，那「2024優質鍋物嘉年華」所推出的火鍋名單絕對是你不能錯過的珍藏。由經濟部商業發展署主辦的【2024 優質鍋物嘉年華】共計選出 30 家優選鍋物業者外，評選委員還從中推薦10家具有代表性的鍋物！邀請民眾和家人朋友一起開鍋大快朵頤，體驗這場人氣鍋物的美食盛宴。



不論你偏愛濃郁湯頭、清淡高湯還是重口味麻辣，這裡的店家保證能找到你心中的「那一鍋」。火鍋第一彈率先推出十大好吃鍋！第一彈，從麻辣鍋、壽喜燒到日式涮涮鍋，每一口都能滿足你對火鍋的所有想像！



別再猶豫了！趕快約上三五好友，看看這些火鍋名店你吃過幾間，沒吃過的，趕緊列入清單中吧！吃鍋季節一年四季都沒在休息的，這次就讓我們帶你一起火鍋大滿貫！



對了！這次的「2024優質鍋物嘉年華」除了有集結全臺各地30家優質的火鍋外，只要在活動期間到官網參加「分享拿好禮」活動，就有機會抽萬元好禮，400多個以上豐富獎項等你來拿!想要邊吃火鍋邊拿好禮嗎？快來參加活動吧！

狂一鍋

網路票選十大必吃的台式火鍋第一名，全臺14間分店 ; 新北中和創始店擁有一天8次翻桌的高人氣紀錄，狂一鍋更研發多款台式經典，值得您細細品嚐。





◆ 推薦好鍋：功夫排骨酥鍋

湯頭帶有胡椒香氣的微辣湯頭，又略帶清甜感，每日手工現炸排骨酥，外皮酥脆，與精心熬煮的柴魚高湯融合，撲鼻而來的胡椒與蒜頭香氣使人垂涎欲滴。

◆ 活動專屬優惠：平日午餐限定$299起(蔬食自助吧)吃到飽；平日午餐 享180分鐘 用餐時間



撈王鍋物料理

「有料好鍋底，不只豬肚雞｣，堅持每日店內8小時熬製濃鬱湯底。同時研發獨家特色菜色、嚴選天然食材，層層把關，堅持用簡單的心意，做不簡單的料理。





◆ 推薦好鍋：胡椒豬肚雞

每日門市熬8小時而成濃鬱湯底，搭配辛香的海南白胡椒，湯味濃香。

◆ 活動專屬優惠：凡加入撈王官方line送肉盤，牛五花胸腹或梅花豬二選一



小福利麻辣鍋

麻辣鍋物x精選百匯！現切和牛、澎派海鮮、台式經典炸物、職人炙燒握壽司、現拉生啤、哈根達斯冰淇淋等，所有美味無限享用x豐富吃鍋體驗！





◆ 推薦好鍋：經典麻辣火鍋

經典麻辣使用牛大骨、牛碎肉等糅合26種中藥材熬製多時而成，整體口感溫潤暖胃、麻而不嗆、辛香麻辣層次豐富，香氣適度巴覆食材，開鍋就是大滿足！

◆ 活動專屬優惠：小福利麻辣鍋最新消息



王鍋屋逸仙總店

承襲王鍋屋混血酸白菜鍋血統，再次創新融合混血川味青花椒辣油，王鍋屋將顛覆傳統酸白菜鍋之風味，讓喜愛酸與辣的客群一次享受這獨特的風味！





◆ 推薦好鍋：青花椒酸白菜鍋

世界唯一的釀製精神是在創造新一代的京都風味，使人們可以品嚐到溫和清順之優雅口感，並將『 酸、甘、鮮 』之尾韻層次分明的傳遞到味蕾。

◆ 活動專屬優惠：凡入座選餐青花椒酸白菜鍋經典黑毛帶皮豬套餐；FB及IG打卡限動即招待溫體梅花豬肉盤一份。



菇神

菇神是一家主打菇類的台菜火鍋餐廳，老闆以三代買賣香菇的經驗，以養生為核心價值，嚴選優質菇類，精心料理供顧客享用，連續數年入選米其林必比登推薦殊榮。





◆ 推薦好鍋：原木家傳鍋

菇神的原木家傳鍋，淡雅深奧的滋味是饕客們的心頭好。剝皮辣椒鹿茸菇鍋，湯微辣菇爽脆。為了追求鮮味的極致，近年更推出“菇鮮、雞鮮、海味鮮”的放山古早雞海味宴，其中黃金蟲草古早雞鍋甫推出就大受歡迎。

◆ 活動專屬優惠：憑「2024優質鍋物嘉年華活動網站」訊息到菇神用餐，點火鍋再加點飲品，飲品5折。





選擇障礙？所有優惠都在這~

看了這些鍋物店家的介紹跟優惠是不是肚子開始咕嚕咕嚕叫了！「2024優質鍋物嘉年華」即日起至11/10，期間限定優惠和418個抽獎好禮，以及最大獎破萬元的電子鑄鐵鍋等你來拿，無論是想要大口吃鍋或是想試試手氣的朋友們，把握機會快來參加吧！



2024 優質鍋物嘉年華 鍋物延伸閱讀

嚐過就上癮的滋味！就是要揪團開鍋第二彈啦！「2024優質鍋物嘉年華」十大火鍋店就要你吃得超滿足，千萬不要錯過。

肉食主義者的天堂！「2024優質鍋物嘉年華」優質肉類系列第三彈，肉控必去的TOP 7的火鍋店，保證讓你欲罷不能。

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文章撰寫：窩客島推薦企劃