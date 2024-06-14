如果你熱愛泡溫泉，一定對於日本的名泉、名湯如數家珍。日本三大名泉包含有馬溫泉、草津溫泉和下呂溫泉，其中，草津是唯一位在關東地區的溫泉。群馬算是東京的近郊，從東京坐新幹線也非常方便！而草津溫泉新開的奢華旅館「湯畑泉水」，很直得喜愛泡湯的你來體驗看看。

湯畑泉水

湯畑泉水是草津溫泉最大集團「奈良屋」旗下的第6家旅館，本身專為熱愛旅行的成人設計，全部的客房都有附天然溫泉的露天風呂。旅館位在「溫泉街的中心地，距離草津溫泉中心地「湯畑」僅一分鐘步行路程，方便客人散步、用餐、購物及享受溫泉巡禮。







湯畑泉水：客房內露天風呂

館內使用了群馬縣富岡市著名的蠶絲，一樓的大廳及酒吧區也因此擺設了繭球般的裝飾，入住房客可以一邊觀賞街道上的行人，一邊享受咖啡。旅館的露天風呂客房則採用了群馬縣桐生染的設計風格，入住的旅客能在房間內隨心所欲地享受草津的著名溫泉，體驗奢華的放鬆時光。







湯畑泉水：客房

客房共有4種，分別是家庭閣樓房、標準大床房、無障礙雙人房和奢華雙人套房。家庭閣樓房面積39平方公尺，最多可入住4名房客。標準大床房面積34平方公尺。無障礙雙人房則有雙人床，面積43平方公尺，房內沒有任何段差，為了避免危險，所以泡湯的區塊非露天。奢華雙人套房面積53平方公尺，可入住最多4人，房內具有3面玻璃窗，採光好、景色佳，具有絕佳的視野。







湯畑泉水：客房內迷你廚房

所有客房內都配備電子微波爐和小型廚房，房客可以自由地準備簡單的料理。飯店1樓也有餐廳，提供以群馬縣產食材為特色的美食。目前到6月底為止都在舉行開幕慶，入住價格為5折。6月以後，家庭房4人入住，且附晚餐的一晚房價為每人19,000日圓起跳。標準雙人房2人入住、附晚餐的每晚價格為每人21,800日圓。入住時間為每天15：00以後，需在早上10：00前退房。如果你想要在溫泉好好放鬆，犒賞一下辛勤的自己，可以考慮環境設施都十分嶄新的湯畑泉水喔！







■飯店資訊

地址：群馬縣吾妻郡草津町草津392ー1

交通方式：從長野原草津口站搭乘路線巴士約25分鐘，從草津溫泉巴士總站步行約5分鐘。

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