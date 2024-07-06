新北市政府將在大漢溪沿岸的新海三期人工濕地，於今年8月3日與4日舉辦「2024新北濕地割稻趣」活動。這是一個為城市中的孩子們量身打造的活動，讓他們可以暫時逃離都市的喧囂，體驗傳統農耕的樂趣。報名從7月9日開始，活動不僅免費，還特別適合家庭一同參與，體驗收割的成就感和農作的美好。
新北市大漢溪沿岸的八座人工濕地，最初的功能是淨化污水，逐步演變成增進生態多樣性的重要場域。新海三期濕地不僅結合環境教育，還有專區種植水稻及其他水生植物，如野薑花與荷花等，這些植物不僅美化環境，也有助於水質的淨化，為孩子們打開了認識自然和學習生態知識的大門。
「2024新北濕地割稻趣」活動將在8月3日及4日各開放一梯次，每梯次限250人參加。這是一個絕佳的機會，讓大人小孩一起下田，不僅學習割稻，還能體驗傳統的打穀過程。參與者更有機會用自己收割的稻草編織幸福御守，帶回家作為紀念。報名請抓緊時間，透過提供的網址進行線上登記。
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2024新北濕地割稻趣
報名時間：7月9日上午11：00
活動時間：8月3日及4日各開放一梯次，每梯次限250人參加。
報名網址：https://forms.gle/25MfhhCkPQtXFTkc8