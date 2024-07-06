北投人週末就到「2024北投夏日魔法節」朝聖！一年一度北投夏日魔法節，結合當地傳說而規劃的夏季限定活動，於即日起至7月28日在北投公園、新北投捷運站廣場等地登場。本次活動不僅重現經典酒家菜那卡西，同時設置了五大特色打卡裝置，並在週末及例假日推出多樣化的市集、演唱會、展演。整個節慶結合了北投當地豐富的文化元素及美食，顛覆你北投只有冬天泡溫泉的刻板印象。





開幕當天在七星街辦理「復刻酒家菜宴席」辦桌活動，由臺灣著名廚師阿發師主持，他與北投的外燴大廚陳啟文攜手合作，精心準備了如「菊花干貝」和「古味魷魚螺肉蒜鍋」等北投傳統酒家菜。更邀請歌手李炳輝及藝起那卡西大叔團傳唱經典那卡西歌曲，重現北投在地特色酒家菜文化。





結合在地文化元素打造5處專屬特色裝置物與營造氛圍燈飾，特別設置了五大特色打卡裝置，其中包括由藝術家吳騏設計的「夏日魔法～溫泉魔法師降臨」主燈裝置，於每天晚上7時-9時，每15分鐘定目播放那卡西音樂與煙霧燈光秀。在北投公園、七星公園各處還有4座裝置藝術，有日式油傘、日式風鈴佈置成的免費打卡點，讓北投變得很不一樣。並透過掃描現場QR碼集點，參與抽獎活動，有機會抽中泡湯券、住宿券等好禮。







每週末和例假日，北投公園將變身為一個充滿活力的展演場地，從下午三點到晚上八點，將有音樂饗宴、奇幻市集、DIY手作、北投小旅行等。每週都有不同的主題，從親子活動到文化探索，滿足各年齡層的需求。此外，「北投小旅行」也將帶領遊客深入探索北投的豐富文化和歷史。



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2024北投夏日魔法節

活動日期：2024年7月5日至7月28日

活動地點：北投公園、七星公園、七虎公園、新北投捷運站廣場、地熱谷等



2024北投夏日魔法節 特色亮點

1. 5大特色打卡裝置物：包括主燈溫泉魔法師降臨與其他環境燈飾。

2. 封街酒家菜宴席：開幕記者會特設復刻酒家菜宴席，由北投名廚陳啟文師傅主理。

3. 週週主題展演：包括音樂演出、親子劇團表演、奇幻市集及親子DIY手作。

4. 集章抽獎：參加者至5大打卡景點掃描QRcode集章，有機會抽中iPhone15 Pro及其他好禮。

5. 特約店家優惠：串連百間北投在地商家推出行銷優惠。