為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 旅遊 > 通通免費玩！桃園5大特色親子景點名單，最新免費公園遊樂場、兒童玩具圖書館玩整天都不夠。

通通免費玩！桃園5大特色親子景點名單，最新免費公園遊樂場、兒童玩具圖書館玩整天都不夠。

2024-07-26 文字：編輯 鄭亦庭 綜合報導 圖片：各個部落客 人氣：255
share
編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

桃園5大特色親子景點免費玩！桃園人假日遛小孩不只有青埔近期開幕的「桃園市兒童美術館」，桃園有很多地方免費就能帶小孩玩整天，窩客島這次蒐羅5個各具特色的「桃園免費親子景點」，不管是假日限定的超大雲朵彈跳床、兒童玩具圖書館，還是帶小孩開高鐵通通免費就能玩，帶小孩嗨玩整天都沒問題。


免費玩桃園特色公園

桃園夏天玩水必玩的「龍潭大池兒童戲水區」，有著超吸睛的彩色石龍造型，一般陸地上的是龍尾溜滑梯，龍頭部分則在戲水池中，龍的口中還有溜滑梯，小朋友沿著舌頭溜進水中超沁涼，龍潭特色兒童戲水區開放到8月底，每週二、三、四、六、日的早上9點到傍晚6點，想要朝聖要把握好時間；「綠杉林公園」同樣位在龍潭，設置了6大杉林挑戰關卡以及超多遊樂設施，打造在山林親子遊樂場。
桃園龍潭大池兒童戲水區 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
龍潭綠杉林公園/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖片來源：上圖「大手牽小手。玩樂趣」、下圖「Tin」於窩客島的文章分享。

超大雲朵彈跳床免費玩！桃園第一河濱公園有著超大面積彈跳雲朵和沙坑，只有在周末開放遊客脫鞋進入遊玩，在彈跳床上碰跳小孩絕對會玩得超嗨，此外還有兒童遊戲場、戲水設施，以及森林主題冒險區，讓小孩們可以懸空的木吊橋、木頭裝置攀爬、擺盪。
桃園第一河濱公園/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
桃園第一河濱公園/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖片來源：「Mumu」於窩客島的文章分享。


下雨天免費玩桃園室內兒童館

超特別的「桃園兒童玩具圖書館」，館內有兒童圖書、DIY手作、積木等10種體驗、遊戲區，還有二手玩具交換區，玩膩自家玩具就來這裡掏寶，位置就在大湳森林公園裡，可以順路在公園中散步、走訪對面的「八塊厝民俗藝術村」，一次遊玩3種不同風格景點；而桃園高鐵站旁邊的「台灣高鐵探索館」，除了各種高鐵模型、專人才知道的小知識，還有高鐵模擬駕駛艙，帶小孩體驗開高鐵，目前採全預約制，記得要先線上預約，才不會白跑一趟。
兒童玩具圖書館 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台灣高鐵探索館 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖片來源：上圖「阿發的簡單幸福」、下圖「寶小銘」於窩客島的文章分享。


桃園龍潭大池兒童戲水區

址：桃園市龍潭區中豐路上林段115號
電話：03-409-7131


龍潭綠杉林公園

地址：桃園市龍潭區中正路三林段163巷


桃園第一河濱公園

地址：桃園市桃園區三元街51號


兒童玩具圖書館

地址：桃園市八德區重慶街36號
電話：03-366-4066

 

台灣高鐵探索館

地址：桃園市中壢區高鐵北路一段2號
電話：03-261-0001

更多 桃園免費親子景點 照片：
/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
桃園第一河濱公園/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
桃園第一河濱公園/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#桃園景點
morechevron_right
文章關鍵字
桃園景點 親子景點 玩水 龍潭大池 more
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up