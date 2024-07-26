桃園5大特色親子景點免費玩！桃園人假日遛小孩不只有青埔近期開幕的「桃園市兒童美術館」，桃園有很多地方免費就能帶小孩玩整天，窩客島這次蒐羅5個各具特色的「桃園免費親子景點」，不管是假日限定的超大雲朵彈跳床、兒童玩具圖書館，還是帶小孩開高鐵通通免費就能玩，帶小孩嗨玩整天都沒問題。







免費玩桃園特色公園

桃園夏天玩水必玩的「龍潭大池兒童戲水區」，有著超吸睛的彩色石龍造型，一般陸地上的是龍尾溜滑梯，龍頭部分則在戲水池中，龍的口中還有溜滑梯，小朋友沿著舌頭溜進水中超沁涼，龍潭特色兒童戲水區開放到8月底，每週二、三、四、六、日的早上9點到傍晚6點，想要朝聖要把握好時間；「綠杉林公園」同樣位在龍潭，設置了6大杉林挑戰關卡以及超多遊樂設施，打造在山林親子遊樂場。





▲圖片來源：上圖「大手牽小手。玩樂趣」、下圖「Tin」於窩客島的文章分享。



超大雲朵彈跳床免費玩！桃園第一河濱公園有著超大面積彈跳雲朵和沙坑，只有在周末開放遊客脫鞋進入遊玩，在彈跳床上碰跳小孩絕對會玩得超嗨，此外還有兒童遊戲場、戲水設施，以及森林主題冒險區，讓小孩們可以懸空的木吊橋、木頭裝置攀爬、擺盪。





▲圖片來源：「Mumu」於窩客島的文章分享。



下雨天免費玩桃園室內兒童館

超特別的「桃園兒童玩具圖書館」，館內有兒童圖書、DIY手作、積木等10種體驗、遊戲區，還有二手玩具交換區，玩膩自家玩具就來這裡掏寶，位置就在大湳森林公園裡，可以順路在公園中散步、走訪對面的「八塊厝民俗藝術村」，一次遊玩3種不同風格景點；而桃園高鐵站旁邊的「台灣高鐵探索館」，除了各種高鐵模型、專人才知道的小知識，還有高鐵模擬駕駛艙，帶小孩體驗開高鐵，目前採全預約制，記得要先線上預約，才不會白跑一趟。





▲圖片來源：上圖「阿發的簡單幸福」、下圖「寶小銘」於窩客島的文章分享。



桃園龍潭大池兒童戲水區

址：桃園市龍潭區中豐路上林段115號

電話：03-409-7131



龍潭綠杉林公園

地址：桃園市龍潭區中正路三林段163巷



桃園第一河濱公園

地址：桃園市桃園區三元街51號



兒童玩具圖書館

地址：桃園市八德區重慶街36號

電話：03-366-4066

台灣高鐵探索館

地址：桃園市中壢區高鐵北路一段2號

電話：03-261-0001