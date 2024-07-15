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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > ★桃園親子景點推薦★桃園最新特色遊戲場『桃園第一河濱公園』，全台唯一免費玩的雲朵彈跳床、汲水設施、森林冒險區、滑索，陸海空一次滿足大小朋友！

★桃園親子景點推薦★桃園最新特色遊戲場『桃園第一河濱公園』，全台唯一免費玩的雲朵彈跳床、汲水設施、森林冒險區、滑索，陸海空一次滿足大小朋友！

2024-07-15 00:54:00 Mumu 人氣：110
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窩客好文

Mumu

發表篇數：45篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 桃園區

桃園最新遊戲場 ★桃園親子景點推薦★桃園最新特色遊戲場『桃園第一河濱公園』， 桃園第一河濱公園 彈跳雲朵戲水冒險Fun電趣～

★桃園親子景點推薦★桃園最新特色遊戲場『桃園第一河濱公園』，

最新特色公園就在這，全台唯一免費玩彈跳雲朵，還有超具挑戰性的森林冒險區、戲水沙坑通通有，長條形的帶狀遊戲場，陸海空遊具一站就滿足！

桃園第一河濱公園 如何去？

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☁️ 桃園第一河濱公園
📍桃園市桃園區三元街51號

檢視較大的地圖（點我即可導航）
🕐 24小時（晚上有照明設施）
🅿️ 路邊停車、收費停車場（停車場的位置不少，算是蠻好停車的）
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🌟 這裡還有佔地超廣的三民運動公園、及環河自行車道、步道，超適合帶著腳踏車、滑步車一起來玩唷～
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這座橋連接三民公園跟桃園第一河濱公園，很適合安排一起玩喔～

桃園第一河濱公園 特色遊具設施

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桃園區第一河濱公園與三民運動公園遊戲服務整合，擴大南崁溪兩側的遊戲可及性，因應比鄰在南崁溪旁之地域特色，做為與水相關之公園建設，並依循「無障礙環境」、「豐富性」、「挑戰性」、「主題性」、「自然性」及「服務完整性」等六大原則指標，打造符合水元素特色之核心型共融式遊戲場。整體特色遊戲場遊具設施非常豐富，適合全年齡的孩子來玩，也是桃園最近超夯的新熱點！
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大面積的雲朵彈跳床+沙坑 是這裡最吸睛的焦點，全台第一座免費玩的雲朵彈跳床，週末限定，開放時間為09:00～18:00，要脫鞋才能進場玩，人數上限20人，孩子可以在雲朵上碰碰跳跳或是當成溜滑梯，都非常有趣！夏天來玩會有點燙記得要留意喔～
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S型遊戲道+磨石子滑梯（結合攀爬網）算是緩和遊戲區，適合小小孩來玩～這裡的磨石子滑梯也是這裡唯一一座滑梯喔～
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鞦韆（鳥巢、一條式）、彈跳網、大人體健設施也都在這區，蠻喜歡這邊都有人工草皮＋真草地，綠意盎然很舒服，孩子跑跳也有緩衝更安全了！遊戲區也設置了許多休憩的位置，讓大人休息時也能方便看顧孩子。
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水循環戲水區+戲沙台+沙坑區 這裡特別的還有汲水設施，利用水景、沿岸觀景平台、戲水渠道及沙坑遊戲，營造具自然生態的入口意象。小孩超喜歡把沙子混著水一起玩，愛玩沙的孩子可以在這裡玩得超開心～
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沙坑：每日開放（09:00-18:00）
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戲水池水道：暑假每日一小時放水5分鐘（早上10:00～12:00，下午2:00～4:00）只要放水的時候，小孩都會擠在這裡玩😂
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沙坑旁邊就有洗手洗腳設施，很方便清洗超貼心的設計。
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六大關卡的森林主題冒險區 青少年使用的遊戲空間，可訓練孩子勇氣與冒險，全身肌肉伸展及平衡感，每一個關卡都非常具有挑戰性，小小孩要玩大人一定要在旁邊跟好跟緊、給予輔助幫忙喔！兄妹超愛這區森林冒險區，來回玩了好幾次，無法挑戰的就跳過也比較不會造成人潮阻塞，真的光看就超級放電啦！
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經過六大關卡挑戰完成後，泰山擺盪是最受歡迎的！孩子都超愛當泰山，沒盪個五六次都不肯離開😂
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攀岩木設施 一共有大中小三個，看起來簡單但其實不容易，孩子需要非常好的抓握及肌耐力，才能順利挑戰成功！
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超熱門的單軌滑索設施 假日限定，開放時間為09:00～18:00，排隊不用等候太久就能玩到，兄妹就玩了好幾輪，非常有速度感，可站可坐可站，大一點的孩子乘坐記得腳要伸直，不然很容易碰到沙子地面喔～
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期待許久的最新特色公園，果然不負眾望，設施非常的豐富多元，好玩又很有挑戰性，兄妹最愛森林冒險、泰山擺盪，過關超有成就感，彈跳雲朵、沙坑、戲水池設施有固定開放時間，樹蔭休憩區很夠，也有親子洗手間，設施非常齊全，推薦下午來玩比較不曬，記得可以帶上腳踏車、滑步車一起來這玩喔～
☁️ 桃園第一河濱公園
📍桃園市桃園區三元街51號
🕐 24小時（晚上有照明設施）
🅿️ 路邊停車、收費停車場（停車場的位置不少，算是蠻好停車的）
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