桃園最新遊戲場 桃園第一河濱公園 彈跳雲朵戲水冒險Fun電趣～

最新特色公園就在這，全台唯一免費玩彈跳雲朵，還有超具挑戰性的森林冒險區、戲水沙坑通通有，長條形的帶狀遊戲場，陸海空遊具一站就滿足！

桃園第一河濱公園 如何去？

☁️ 桃園第一河濱公園

📍 桃園市桃園區三元街51號

🕐 24小時（晚上有照明設施）

🅿️ 路邊停 車、收費停車場（停車場的位置不少，算是蠻好停車的）

🌟 這裡還有佔地超廣的三民運動公園、及環河自行車道、步道，超適合帶著腳踏車、滑步車一起來玩唷～

這座橋連接三民公園跟桃園第一河濱公園，很適合安排一起玩喔～

桃園第一河濱公園 特色遊具設施

桃園區第一河濱公園與三民運動公園遊戲服務整合，擴大南崁溪兩側的遊戲可及性，因應比鄰在南崁溪旁之地域特色，做為與水相關之公園建設，並依循「無障礙環境」、「豐富性」、「挑戰性」、「主題性」、「自然性」及「服務完整性」等六大原則指標，打造符合水元素特色之核心型共融式遊戲場。整體特色遊戲場遊具設施非常豐富，適合全年齡的孩子來玩，也是桃園最近超夯的新熱點！

大面積的雲朵彈跳床+沙坑 是這裡最吸睛的焦點，全台第一座免費玩的雲朵彈跳床，週末限定，開放時間為09:00～18:00，要脫鞋才能進場玩，人數上限20人，孩子可以在雲朵上碰碰跳跳或是當成溜滑梯，都非常有趣！夏天來玩會有點燙記得要留意喔～

S型遊戲道+磨石子滑梯（結合攀爬網） 算是緩和遊戲區，適合小小孩來玩～這裡的磨石子滑梯也是這裡唯一一座滑梯喔～

鞦韆（鳥巢、一條式）、彈跳網、大人體健設施 也都在這區，蠻喜歡這邊都有人工草皮＋真草地，綠意盎然很舒服，孩子跑跳也有緩衝更安全了！遊戲區也設置了許多休憩的位置，讓大人休息時也能方便看顧孩子。

水循環戲水區+戲沙台+沙坑區 這裡特別的還有汲水設施，利用水景、沿岸觀景平台、戲水渠道及沙坑遊戲，營造具自然生態的入口意象。小孩超喜歡把沙子混著水一起玩，愛玩沙的孩子可以在這裡玩得超開心～

沙坑：每日開放（09:00-18:00）