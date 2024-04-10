龍潭綠杉林公園 桃園最新公園，大孩子的山訓闖關遊戲場

龍潭綠杉林公園位於陸軍司令部前方，距離龍潭交流道只要5分鐘非常方便! 全新打造的兒童體能訓練場，超有挑戰的杉林挑戰區。是個很適合訓練孩子體能和挑戰自我的遊戲場

建議跟著關卡順序玩，過關斬將超有成就感！

超有特色的森林闖關遊戲場，這裡建議使用年齡2歲起的沙坑到13歲起的體能訓練場，大人小孩來這都能同樂一起玩

綠杉林公園-交通資訊



檢視較大的地圖 地址: 桃園市龍潭區中正路三林段163巷

停車場: 路邊停車 (距離龍潭交流道5分鐘車程) 公園內就有洗手間還有洗手洗腳區 綠杉林公園-遊具設施

山訓特色的遊戲場分為6大關卡，照著關卡順序去挑戰，過關斬將的闖關完成，非常有成就感! 來分享每一關的關卡樂趣~出發go

親子遊戲場建議年齡2-12歲，山訓闖關訓練場則建議13歲起

第一關 #結盟同行

和盟友一起培養默契和合作的闖關卡

第二關 #林間擺盪

抓住繩索後擺盪像泰山一樣躍下

第三關 #密林偵查

探索密林的探險路徑，先觀察再逐一穿越

第四關 #攀爬高手

平衡挑戰的關卡來試試自己的攀爬能力

第五關 #叢林危機

攀岩牆的進階考驗自己的肌耐力和握力

第六關 #翻越終點

攀爬上斜牆就能來到最高點闖關成功🏆

公園內還種滿了 #肯氏南洋杉 每顆都超高大非常有特色

旁邊有沙坑，這區則不限年齡都很適合喔！

療癒花園

每種職務都有告示牌可以認識，姊妹倆對於含羞草超有興趣覺得好特別!

公園亮點有像是露營車的五星級廁所，外面還有洗手洗腳區～新公園就是升級加倍連廁所都好讓人驚艷！

假日來看到超多家庭帶了野餐墊和帳篷來玩，這裡草皮區很大也非常適合自己帶遊具來玩，吹泡泡或者踢球都很適合!

六大關卡的建議年齡都是13歲以上 ，請大家自行評估孩子的能力再挑戰! 假日來真的超多人~建議早點到或者平日去玩旅遊品質會更好!

#龍潭綠杉林公園

地址: 桃園市龍潭區中正路三林段163巷

順遊景點推薦可以安排去 #名人堂花園大飯店 有史努比的造景和商鋪可以逛逛和拍照，這裡免門票參觀是個可愛的景點～ #棒球迷 更是不能錯過喔!

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