每次到東京旅行總少不了品嚐豐盛的日式燒肉，包括厚切牛舌、牛臀肉、牛肩肉、牛小排、和牛五花、生拌牛肉、和牛漢堡、和牛握壽司等樣樣都是美味佳餚。在2023年獲選為日本女性最愛燒肉店第一名的東京連鎖燒肉店KINTAN，也被稱為「大人的燒肉店」。







東京大人系的生活街區

繼表參道之後，若有人聊到東京大人系的生活街區，就一定會提到近年最能代表東京高級感與時髦氛圍的惠比壽（Ebisu）、代官山（Daikanyama）、中目黑（Nakameguro），簡稱EDM。EDM區域街道兩旁綠樹成蔭，花香四溢，設計感十足的生活雜貨店、藝術工作室、藏品博物館、設計精品店、書店、咖啡館、居酒屋和創意餐館應有盡有。而KINTAN也在這些地區開設了多家分店，包括代官山的燒肉店與涮涮鍋店，以及惠比壽的燒肉店與牛排館。









KINTAN

KINTAN是一間源自東京惠比壽的連鎖牛肉專賣店，自2013年起陸續開設多家分店。旗下共有四種不同牛肉主題的美食餐館：牛肉燒肉、牛肉涮涮鍋、牛排館和牛肉割烹料理店。除了在惠比壽和代官山設有分店外，KINTAN的足跡更遍及東京10多個著名的商業精華地段，如澀谷、新宿、銀座、六本木、日本橋、表參道、神樂坂、麻布十番與赤坂等地，這些地方都是商務人士聚集地或高級消費的居住社區。當前往KINTAN餐館的途中，就能充分體驗到東京高級感生活的氛圍。







代官山焼肉 KINTAN

代官山燒肉KINTAN 是一間牛肉燒肉餐館，位於代官山車站和JR惠比壽站之間，步行約10分鐘即可到達。餐廳外觀時尚前衛，在商業高樓林立的街道上也毫不遜色，當看到一群精心打扮的東京上班族從餐廳走出時，更是加深對KINTAN的好感。

看看菜單，午間套餐的價格從1,380日圓到2,680日圓不等，相當親民，無論是牛小排、牛五花、牛內臟還是招牌30天熟成牛舌，都能在這個價格範圍內找到，如果預算充裕，還能品嚐到各種特殊部位的創意料理。

隨著店員引路，才明白所謂東京大人感燒肉店的魅力！黑磚牆、木紋長桌、乾燥花框、綠植壁掛、工業風吊燈，再加上一頭前衛造型意象的黑牛，營造出一種充滿藝術感的氛圍；代官山燒肉KINTAN與傳統日式燒肉店的熱鬧氛圍不同，輕柔音樂伴隨的佳餚時光，讓人感到放鬆愉悅，倒是更像美術館或博物館中的咖啡廳。





華美而親民的商業午餐

每桌配有一個嵌入式烤爐，隨個人喜好拿捏熟度。最具CP值的套餐之一是1,380日圓的國產牛定食套餐，包括140克的味增牛舌和牛小排，附的米飯、湯和沙拉可以免費無限續盤，餐後還附贈一份每日甜點；此外還推薦1,980日圓的260克燒肉定食，這個套餐包含牛舌、牛小排、豬肉和雞肉，能一次品嚐更多種風味，享受平價又精緻的烤肉樂趣。

在用餐過程中，店員會特別關照獨自前往的外國人，告知燒肉期間使用的油煙設備不會讓身上殘留燒肉味，讓客人能放心享用。他們還分享了KINTAN提供無限續盤的初衷，是希望顧客能吃得飽足，一整天都能感受到充沛的精力。















榮登2023日本女性最愛燒肉店第一名

一間日本女性最愛的燒肉店究竟具備哪些元素呢？對於注重體面與儀態的日本女性來說，一頓理想的燒肉餐不僅需要高品質的食材，還要有時尚高雅的用餐環境、良好的油煙處理，以及訓練有素的貼心服務。燒肉料理方面，保持食材天然風味的烹調方法，多樣化的沙拉配菜，配以香檳和葡萄酒等餐酒選擇，都非常重要。燒肉KINTAN完美地實現了這些心願，因而榮登2023年日本女性最愛燒肉店第一名。







一個街區，一個故事

「每個街區都有屬於自己的故事。」KINTAN每間餐館都代表了所在街區的獨特生活氛圍。從店舖選址的街道，到經營理念、料理手法、裝潢風格，再到服務人員的性格與專業，乃至每一位顧客的性格與用餐目的，都構成了該間KINTAN獨一無二的飲食文化。除了澀谷、新宿、原宿、表參道，隨著對KINTAN的探訪，可以來到不同的東京精華地段，看看東京人如何社交、辦公與過日子；即便是獨自前來，也能欣賞各桌櫻花妹談天的神情和互動，這樣的風景便是成為旅行中最美好的記憶了。







代官山焼肉 KINTAN

地址：東京都渋谷区恵比寿西1-21-8 レジディア恵比寿 2

營業時間：周一～五午餐11：30～15：00（L.O.14：30）、晚餐18:：00～23：15（L.O.22：45） ；周六與假日午餐11：00～15：30（L.O.14：30）、晚餐17：00～23：15 （L.O.22：45）；周日午餐11：00～15：30（L.O.14：30）、晚餐17：00～22：00（L.O.21：30）