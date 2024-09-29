在千葉縣夷隅郡大多喜町的山間高台，有一所曾經因少子化而被迫關閉的小學——老川小學。這所充滿回憶的校舍，在 2013 年關閉後，一度成為地方活動的場所。然而，隨著時間流逝，它即將迎來嶄新的篇章。質感的代名詞「無印良品」把這座小學改建成充滿文藝氣息的複合式旅宿。





位於千葉縣中房總山間高台的大多喜町舊老川小學，因學生人數減少於2013年關閉後，一直被用來當作大型活動的場地。自2017年5月，無印良品開始進行改造，讓到訪的旅客感受與自然共生的意趣，體驗簡樸、本真的生活型態。 MUJI BASE OIKAWA 的空間設計以「PLAYGROUND（遊樂場）」為主題。設計團隊巧妙地將學校原有的物品賦予新的生命：美術教室的桌椅變成了餐桌組，實驗器具和樂器搖身一變成為獨特的燈具，就連體育館的籃球都成了藝術品。





住宿

走進 MUJI BASE OIKAWA，首先映入眼簾的是兩棟改造自教室的住宿棟。A 棟面積 141 平方公尺，B 棟則有 151 平方公尺，皆可容納最多 10 人同時入住。每個房間都保留了教室的特色，卻又融入了無印良品簡約舒適的設計風格。想像一下，在曾經是五年級教室的 room5 中入眠，或在六年級教室改造的 room6 中醒來，是多麼有趣的體驗啊！







公共空間

除了住宿空間，MUJI BASE OIKAWA 還設有商店和共享辦公空間。在這裡，你不只能買到無印良品的商品，更能發現許多千葉縣的當地特產。對於想要遠離城市喧囂、尋找靈感的工作者來說，這裡的共享辦公空間無疑是一個理想的選擇。坐在曾經是學生們用功讀書的桌前，望著窗外的綠意，靈感或許就能不經意地湧現了。是不是很適合數位游牧呢？







體驗活動

然而，MUJI BASE OIKAWA 最吸引人的，莫過於豐富多樣的體驗活動。在這裡，你可以參與收穫體驗，親手摘取當季的蔬果；可以嘗試養蜂體驗，了解蜜蜂的生態；還可以參加味噌或醬油製作工作坊，學習日本傳統調味品的製作方法。如果你喜歡烹飪，不妨租借 BBQ 空間，與朋友一起享受自己親手烹製的美食。無論你是想要遠離都市塵囂的上班族、尋找靈感的創作者，還是想要體驗日本鄉村生活的旅人，MUJI BASE OIKAWA 都將為你提供一個全新的生活體驗。







MUJI BASE OIKAWA

地址： 千葉縣夷隅郡大多喜町小田代524-1

交通方式：JR內房線「五井站」換乘小湊鐵道「五井站」到「養老溪谷站」下車，換搭小湊鐵道巴士「養老溪谷」（開往粟又），「老川」步行5分鐘

公共設施：投幣式洗衣房、共享辦公空間

入住時間：14：00～17：00

退房時間：10：00

價格：

A棟（整棟出租） ：50,000日圓起

B棟（整棟出租） ：55,000日圓起

B棟（單間出租room5、room6）： 各20,000日圓起

※清潔費另計10,000日圓／間

※每間超過5人，每人追加2,000日圓

※長期住宿有折扣（一週、一個月）

官方網站