想要來趟日本東北之旅，但不知道該如何安排行程嗎？位於仙台市中心的「SUPER HOTEL仙台站東口」，絕對是你不容錯過的住宿選擇！這家飯店不僅CP值高，還擁有天然溫泉，讓你在觀光之餘也能好好放鬆泡湯。最棒的是，它離仙台車站只有5分鐘步行距離，交通便利性滿分！快加入你的口袋名單！







客房

說到客房，SUPER HOTEL仙台站東口可說是別出心裁。除了適合商務旅客的標準房型外，他們還特別為不同需求的旅客設計了多種特色房間。女性旅客一定會喜歡專為她們準備的「女士房」，房內配備了特別的美容和健康用品，讓你在旅途中也能好好呵護自己。如果是家庭旅遊，不妨考慮「超級連通房」，這種房型包含一間有寬敞雙人床的房間，以及一間帶有閣樓床的房間，兩間房內部相通，既保有私密性又方便照顧孩子，絕對是家庭旅遊的理想選擇。







溫泉

飯店最引以為傲的設施莫過於天然溫泉「垂櫻美人湯」了。這裡的溫泉水是從栃木縣那須鹽原市特地運來的，是無色透明的鹼性溫泉。泡在這樣的溫泉中，不僅能消除一天的疲勞，還能美肌、增進健康。在觀光了一整天後，能夠泡個舒服的溫泉，放鬆身心，為明天的行程充電，有夠療癒！







自助早餐

早晨起來，別忘了享用飯店提供的健康早餐自助餐。這裡的早餐菜單可是下了一番功夫的。除了香噴噴的現烤麵包外，還有多種營養均衡的菜色，讓你一大早就能元氣滿滿。最特別的是，他們還提供了仙台當地特色美食，像是「牛舌咖哩」和「芋煮」等。透過這些美食，你不僅能品嚐到仙台的味道，更能感受到這座城市的文化魅力。







迎賓酒吧

夜晚回到飯店後，別急著回房間。來到飯店的「迎賓酒吧」，你可以盡情發揮創意，自己調製喜歡的飲品。無論你是喜歡小酌幾杯，還是偏好無酒精飲料，這裡都能滿足你的需求。如果想來點下酒菜，你甚至可以自備小吃，在休息室悠閒地享用。







水族館套票住宿方案

如果你是海洋生物愛好者，或是正在規劃一趟親子旅遊，那麼飯店提供的仙台海之杜水族館住宿方案一定會讓你心動。這個方案包含了水族館的入場券，讓你在住宿之餘，還能輕鬆遊覽仙台最受歡迎的觀光景點之一。水族館距離飯店僅25分鐘車程，交通便利，絕對是你仙台之旅的好選擇。



SUPER HOTEL仙台站東口

地址：宮城縣仙台市宮城野區名掛町203-12

交通方式：從東北新幹線・JR「仙台站」東口步行約5分鐘

價格：單人房一人每晚8,530日圓起

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