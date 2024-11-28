聖誕節即將到來迪士尼旅遊攻略來了快筆記！東京迪士尼度假區為遊客帶來為期41天的「迪士尼聖誕節」特別活動。除了兩大樂園外，迪士尼飯店、度假區單軌鐵路和Ikspiari商場都將提供許多獨特的聖誕裝飾與活動，為遊客打造難忘的聖誕節體驗，園區內遊行、園內限定聖誕樹、限定商品和美食。



▲聖誕節的東京迪士尼度假區都是每年大人小孩都期待的重要節日。©Disney





攻略筆記1：迪士尼樂園遊行

在東京迪士尼樂園裡萬眾矚目的「迪士尼聖誕故事」遊行今年將是最後一年。這項主題自2015年開始，已演出將近10年，今年由7台花車，展現迪士尼與皮克斯角色共度聖誕的溫馨故事。表演時長約45分鐘，每天僅1場，不容錯過！



▲迪士尼最後一年的聖誕故事遊行簽不不要再錯過了。©Disney

攻略筆記2：聖誕問候遊行（東京迪士尼海洋樂園）

東京迪士尼海洋的地中海港灣也將舉行聖誕問候的遊行表演，米奇、達菲熊等角色與聖誕老人將搭乘裝飾華麗的船隻，繞場表演。每場演出時間約15分鐘，每天約有1～2場。



▲受歡迎的迪士尼海洋也推出誕問候的遊行表演，你喜歡的角色都會出現。©Disney





攻略筆記3：聖誕樹

園區裝飾方面，迪士尼樂園世界市集中央將矗立一棵15公尺高的聖誕樹，搭配聖誕精靈的裝飾品、花環和聖誕花圈，營造出濃厚的節慶氛圍。這棵樹必打卡！



▲聖誕節一定要有一顆聖誕樹，迪士尼也準備好獨一無二的限定聖誕樹。©Disney





攻略筆記4：聖誕限定商品

特別商品已經搶先登場，包括米奇、米妮和布魯托的聖誕主題商品，以及今年新推出的「聖誕米奇精靈」。商品種類包含玩偶、毛衣、鈴鐺戒指和聖誕花圈髮箍。



▲「聖誕米奇精靈」是今年特別推出的聖誕節玩偶。©Disney





攻略筆記5：聖誕限定美食

美食饗宴同樣精彩，迪士尼樂園的「廣場館餐廳」將推出互動式甜點，讓遊客可以自行搭配配料，創作獨一無二的聖誕甜點。迪士尼海洋的「地平線灣餐廳」則準備了聖誕樹造型的馬鈴薯蛋塔，以及搭配如雪白醬的烤牛肉套餐。兩園也將推出以聖誕米奇精靈為主題包裝的套餐和特製飲料。



▲迪士尼樂園的「廣場館餐廳」和迪士尼海洋的「地平線灣餐廳」都推出聖誕節限定美食。©Disney

攻略筆記6：聖誕餐車（東京迪士尼海洋樂園）

東京迪士尼海洋的濱水公園將設置攤車，販售可組合成原創裝飾品的玩偶吊飾和收納包，也會同步推出使用「紐約璀璨聖誕」限定包裝的飲品和餐點。此外，濱水公園還將展示米奇與雪人，營造出濃厚的聖誕節氛圍。部分活動可能因天候調整，出發前不妨先確認當日節目安排！好好在迪士尼享受聖誕節吧！



▲東京迪士尼海洋的濱水公園將設置攤車，讓遊客隨時隨地都可以購物和吃美食。©Disney