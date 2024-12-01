日本三景之一的松島以16萬顆LED編織出一幅璀璨奪目的光影畫。松島向來以優美的島嶼景致聞名，2024年11月30日起至2025年2月28日，位於JR松島海岸站旁的松島離宮將展開年度燈飾活動「松島燈港燈飾」，打造美麗炫目的景致。

松島離宮在2020年重新開幕，舊址是松島水族館，近年來已成為松島地區的新地標。今年的燈飾展除了延續往年深受歡迎的設計，更推出三大全新亮點，包含光之拱門、光雪小徑和光之展望台。



▲充滿LED燈海的美景吸引遊客駐足拍照。





松島：點燈儀式

香檳金與七彩燈飾交替點亮的「點燈儀式」每14分鐘熄燈1分鐘，很適合錄影留念。



▲七彩交錯的光影燈景，每14分鐘熄燈1分鐘。

松島：投影光雕

建築物也是本次燈光秀的重要主角，水面中的倒影和建築物相互輝映，更加夢幻。



▲利用水面倒影創造別緻典雅的LED燈光秀。





松島：尋寶活動

值得一提的是，松島離宮在2022年獲選為「情侶必去聖地」，本次活動官方特別在燈海中隱藏了三顆「幸福公主珍珠」燈飾，邀請情侶們一同尋找，為浪漫之旅增添一絲趣味。



▲在LED燈海中玩起尋寶活動，三顆「幸福公主珍珠」燈飾。





松島：光之拱門

全長10公尺的「光之拱門」宛如通往奇幻國度的入口，絢麗的燈飾在拱門上交織出迷人的光影。



▲金光閃閃的LED燈光隧道超迷人。





松島：光雪小徑

光雪小徑以流動的燈光模擬紛飛的雪花，營造出獨具詩意的意境，特別好拍。



▲以LED燈光模擬美麗紛飛的雪花。

松島：光之展望台

位於屋頂的「光之展望台」則讓遊客能夠居高臨下，一覽燈飾與松島灣相互輝映的夜景。對於想要深入體驗松島魅力的旅人而言，離宮內還提供海鮮美食、傳統工藝體驗等多元活動，而模仿松島灣260多座島嶼打造的精緻庭園，更是不容錯過的景點。交通方面，搭乘JR仙石線至松島海岸站下車，右轉步行僅需1分鐘即可抵達。每日展演時間為16：30至21：00，建議透過官方網站預購門票，不僅可享優惠價格，更能避免現場排隊購票的困擾喔。



▲展望台為在屋頂，可以居高臨下欣賞整個園區的美景。





■活動資訊

活動期間：2024年11月30日至2025年2月28日

開放時間：16：30～21：00

活動地點：宮城縣松島離宮

交通方式：JR仙石線 松島海岸站下車右轉步行1分鐘

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