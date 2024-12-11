東京迪士尼度假區已經公布東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋2025年度（2025年4月至2026年3月）的特別活動及節目日程囉！如果你正在規劃東京自助旅行，這篇一定要馬上加入我的最愛！安排行程前，記得確認一下，迪士尼和海洋迪士尼是不是有舉辦具有紀念性的特殊活動，避免留下遺憾喔！

東京迪士尼海洋：達菲與好友20週年

2025年4月8日～2026年3月19日，為慶祝東京海洋迪士尼的達菲熊誕生20週年，園區將全年舉辦特別活動，除了布置繽紛的裝飾以外，也將推出限定商品、餐飲、角色見面會。



▲東京海洋迪士尼的達菲熊誕生20週年將有精彩活動舉辦。©Disney





東京迪士尼樂園：唐老鴨狂歡派對

2025年4月8日～6月30日，東京迪士尼樂園將舉辦「迪士尼狂歡派對」第四彈「唐老鴨的呱呱鴨鴨城」。第二彈中大受歡迎的唐老鴨理想城市將以升級版重現。在活動中，唐老鴨是一名超級巨星！喜歡唐老鴨的你絕對不可錯過！



▲東京迪士尼樂園的「唐老鴨的呱呱鴨鴨城」精彩可期。©Disney

東京迪士尼海洋：美食與美酒節

2025年4月8日～6月30日東京迪士尼海洋將以「環遊世界」為主題，推出葡萄酒、啤酒、雞尾酒、軟飲料和各式佳餚，遊客可以在園區各處品嚐不同主題區域的特色美食。



▲千萬不要錯過東京迪士尼海洋的美食喔。©Disney





東京迪士尼樂園：星際旅行

2025年4月8日～6月30日，東京迪士尼樂園的「星際旅行：持續探險」遊樂設施將推出限時版本，加入全新角色和星球場景。



▲特別版結束後，本次登場的新角色和星球將加入現有的隨機冒險選項中。©Disney





東京迪士尼樂園：小小世界與格魯特特別版

2025年1月15日～6月30日期間，東京迪士尼樂園將限時推出「小小世界與格魯特特別版」，以「小小世界」可愛的風格呈現漫威工作室的角色們。漫威迷們準備衝了！



▲限時推出漫威工作室的「小小世界與格魯特特別版」©Disney





東京迪士尼樂園/東京迪士尼海洋：夏季活動

2025年7月2日～9月15日，東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋舉辦夏季特色活動。東京迪士尼樂園將推出灑水活動「杯麵的降溫任務」。此外，東京迪士尼樂園的「飛濺山」和東京迪士尼海洋的「水世界」也將推出「清涼版」喔。



▲期待每年東京迪士尼樂園的「飛濺山」和東京迪士尼海洋的「水世界」的活動。©Disney

東京迪士尼樂園/東京迪士尼海洋：迪士尼萬聖節

2025年9月17日～10月31日，兩園將舉辦特別活動「迪士尼萬聖節」。東京迪士尼樂園將繼續由迪士尼反派角色主辦。



▲每年萬聖節迪士尼度假區的活動絕對精彩。©Disney





東京迪士尼樂園/東京迪士尼海洋：迪士尼聖誕節

2025年11月11日～12月25日，兩園將舉辦特別活動「迪士尼聖誕節」，呈現不同風格的節慶氛圍。東京迪士尼樂園將推出全新主題，端出嶄新的娛樂表演節目。



▲聖誕節重頭戲即將登場。©Disney

東京迪士尼樂園/東京迪士尼海洋：新年特別活動

2026年1月1日～1月12日將舉出新年特別活動，迪士尼角色們將穿上華麗的新年服飾向遊客拜年，並準備新年限定商品及餐飲，迎接新年到訪的賓客。



▲米奇和米妮每年跨年都會換上新裝和大家見面。©Disney