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70年九州豚骨拉麵！小倉老字號拉麵店「一平本店」，百大九州美食選店之一。

一平本店 小倉美食 日本
2024-12-16 21:13:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

北九州小倉美食推薦！JR小倉站附近美食多元，拉麵店也不少間，窩客島特別推薦創立於昭和32年的「一平本店」，以正統濃郁的豚骨拉麵聞名，價格相對日本一線城市來得經濟實惠，許多在地人從小吃到大。此外，「一平本店」亦是「九州沖繩味100選店」之一。

▲▼小倉美食推薦一平本店，是近70年的拉麵老店/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



開業近七十年的「一平本店」店內洋溢懷舊氛圍，時光彷彿凝結在昭和年代，店內僅有15個座位，除了招牌豚骨拉麵之外，還有咖哩拉麵、雲吞拉麵、飯糰、炒飯、餃子等，另外也有套餐組合，大多數熟客都是選擇Ｃ套餐，內含半碗豚骨拉麵、餃子以及一碗白飯。

▲▼一平本店的豚骨拉麵是在地人的心頭好/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝


「一平本店」的豚骨拉麵湯頭相當濃郁，為十分道地的九州豚骨風味，麵條部分偏軟，如果是喜歡吃偏硬麵條的拉麵控不妨在點餐之際告知服務人員，這裡的麵條可接受客製化；「一平本店」不論環境、拉麵、餃子都走樸實無華路線，七十年如一日、實實在在地將日常好滋味傳遞給每個人。

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▲一平本店的餃子也很熱銷，在地人吃拉麵必點/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲一平本店C套餐有半碗拉麵、餃子和白飯/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝


 

 

一平本店 店家資訊

地址：福岡県北九州市小倉北区京町2-6-2
電話：093-521-4543

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