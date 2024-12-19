大巨蛋美食推薦11間，衝捷運國父紀念館站開吃！大巨蛋張惠妹阿妹演唱會即將登場，各地歌迷都特地衝台北大巨蛋朝聖，看大巨蛋演唱會前，也要吃美食、準備好體力，除了大巨蛋地下美食街、附設美食店家外，大巨蛋附近巷弄也有很多台北人氣美食，而且距離捷運國父紀念館站、松菸都很近，這次窩客島便一次蒐羅11間「大巨蛋美食」，不管是早午餐、火鍋、燒肉到韓式美食、印度餐廳都有，每間都只要步行10分鐘內就能到台北大巨蛋，看演唱會、球賽前，先跟親友吃一波。



▲大巨蛋美食推薦11選，捷運國父紀念館站火鍋 燒肉都必吃/ WalkerLand窩客島整理



位在捷運國父紀念館、松菸旁的大巨蛋，附近美食大多都在延吉街、光復南路上，想吃早午餐、義大利麵的話，有松菸老宅內的「光一一個時間」、不限時貓咖「Toast Chat」、韓系復古風的「PPM」；想吃得更飽足一點，則有日式燒肉「上吉燒肉」、小菜無限續的韓國烤肉「這家韓式料理」，天冷想吃火鍋則有溫體牛火鍋「Bulimia」；另外，總有大量排隊人潮的「蘇阿姨披薩屋」，超牽絲披薩搭配金黃酥脆的炸雞，更是捷運國父紀念館站絕不能錯過的名店之一。



▲大巨蛋美食11間必吃推薦，港點老字號 早午餐，吃完順路逛松菸/ WalkerLand窩客島整理



大巨蛋韓系復古風咖啡廳：PPM Cafe&Bar

部落客 洋洋的吃喝玩樂 造訪 PPM Cafe&Bar 說：

裝潢融合美式和韓式復古風格超好拍照，氛圍舒適，並提供多樣化的餐點和飲料，包括咖啡、茶、果汁、酒類、義大利麵、炸物、甜點等。還有三明治早午餐等輕食，這天假日中午一開店來訪就很多人在店外等待。



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PPM Cafe&Bar

地址：台北市大安區延吉街97巷10號

電話：02-2778-0225

完整介紹由部落客「洋洋的吃喝玩樂」於窩客島分享：【台北大安咖啡廳】PPM Cafe&Bar: 熱門人氣超好拍復古韓系咖啡廳餐酒館︱國父紀念館站最新菜單、交通、評價



▲▼大巨蛋美食打卡韓系復古風咖啡廳：PPM Cafe&Bar/洋洋的吃喝玩樂提供、WalkerLand窩客島整理





松菸老宅文青早午餐：光一一個時間

部落客 洋洋的吃喝玩樂 造訪 光一一個時間 說：

保留了老宅的原始風貌，並加入了現代化的元素，餐廳前面還有小湖還有木造地板的大空間可讓小朋友在等餐或用完餐時嬉戲，餐廳10點就開始營業除了早午餐、義大利麵還有多項餐點跟飲品可以選擇。



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光一一個時間

地址：台北市信義區光復南路133號

電話：02-2767-6300

完整介紹由部落客「洋洋的吃喝玩樂」於窩客島分享：【台北信義美食】光一一個時間 松菸80年老宅文青咖啡廳︱捷運國父紀念館站交通、菜單、評價



▲▼松菸老宅文青早午餐：光一一個時間/洋洋的吃喝玩樂提供、WalkerLand窩客島整理





捷運國父紀念館站不限時貓咪咖啡廳：Toast Chat

部落客 安妮 Anny 造訪 Toast Chat 說：

他們的水波蛋就是班尼迪克蛋～最底下是一片麵包，放上洋蔥、燻鮭魚後，最上層疊顆班尼迪克水波蛋再淋上起司荷蘭醬，對半切開便會看到金黃色蛋液流淌而出，底層麵包濕潤，有點像是法式麵包的口感，但卻多了豐厚蛋香。



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Toast Chat

地址：台北市大安區光復南路290巷58號

電話：02-2721-5661

完整介紹由部落客「安妮 Anny」於窩客島分享：東區不限時貓咪咖啡廳，能瘋狂擼貓還有超美味餐點，水波蛋大推必點 | 【台北 大安區】Toast Chat



▲▼捷運國父紀念館站不限時貓咪咖啡廳：Toast Chat/安妮 Anny提供、WalkerLand窩客島整理





捷運國父紀念館站人氣義大利麵：豬跳舞小餐館

部落客 軟西，遊記 造訪 豬跳舞小餐館 說：

拼盤內的山豬肉肥瘦相間，有嚼勁又不油，非常鹹香，很適合當下酒菜肋排則是有蜜汁香氣，皮焦香脆多汁一咬入口還有肉汁流入口中，姐妹們讚不絕口雞肉則是本身香氣足，不需要用沾醬肉質滿嫩的。



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豬跳舞小餐館

地址：台北市大安區光復南路290巷48號

電話：02-2731-6469

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▲▼捷運國父紀念館站人氣義大利麵：豬跳舞小餐館，肉肉拼盤聚餐必點/軟西，遊記提供、WalkerLand窩客島整理





捷運國父紀念館站超人氣披薩： 蘇阿姨披薩屋

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 蘇阿姨披薩屋 說：

我們是選鬆厚餅皮，所以是用鐵盤子裝，那個厚度根本就是深盤披薩，鬆厚餅皮吃起來也是很軟Ｑ，更能吃到麵香咬勁，個人是比較喜歡鬆厚的餅皮。



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蘇阿姨披薩屋

地址：台北市大安區光復南路300號

電話：02-2740-2328

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：台北市大安區蘇阿姨披薩屋｜不給訂位要吃自己排！炸雞、披薩兩種願望一次滿足排隊神店



▲▼捷運國父紀念館站超人氣披薩： 蘇阿姨披薩屋/大手牽小手。玩樂趣提供、WalkerLand窩客島整理





大巨蛋日式燒肉專人幫你烤：上吉燒肉

部落客 大口 造訪 上吉燒肉 說：

一口咬下，不僅能吃到外酥內嫩的口感，還帶有迷人炭香與鮮美肉質，甘甜的肉汁在嘴裡噴發開來，原來這就是幸福的味道啊!!和牛果然就是不一樣，吃起來豐厚飽滿又柔嫩，甜美的油香在嘴裡完美的化開來~~好吃無誤!



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上吉燒肉

地址：台北市大安區延吉街131巷41號

電話：02-8772-5765

完整介紹由部落客「大口」於窩客島分享：【台北美食】上吉燒肉．全程專人代烤的優質服務+頂級和牛燒肉!



▲▼大巨蛋日式燒肉專人幫你烤：上吉燒肉/大口提供、WalkerLand窩客島整理





大巨蛋韓式烤肉小菜無限續：這家韓式料理

部落客 洋洋的吃喝玩樂 造訪 這家韓式料理 說：

別人烤的果然比自已烤的好吃，我個人偏好是五花肉，因為量不是很多也不會吃到太膩，覺得膩的時候就生菜包肉放片泡菜跟大蒜，就感覺自已在演韓劇。



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這家韓式料理

地址：台北市大安區延吉街131巷18號1樓

電話：02-8772-6765

完整介紹由部落客「洋洋的吃喝玩樂」於窩客島分享：[台北。大安]國父紀念館站︱有人幫忙烤肉的小菜無限續這家韓式料理︱生菜包肉︱起司烘蛋大醬湯



▲▼大巨蛋韓式烤肉小菜無限續：這家韓式料理/洋洋的吃喝玩樂提供、WalkerLand窩客島整理





大巨蛋現切溫體牛火鍋： Bulimia 路易奇手切溫體牛火鍋

部落客 蛋寶趴趴go 造訪 Bulimia 路易奇手切溫體牛火鍋 說：

每日新鮮直送的現切的台灣溫體牛，切成薄片，涮鍋後吃起來嫩彈，還帶有獨特的鮮甜與清香，滋味好棒棒！👍將溫體牛沖入蔬菜高湯，就能擁有一碗美味的牛肉湯！



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Bulimia 路易奇手切溫體牛火鍋

地址：台北市大安區延吉街131巷20號1樓

電話：02-8772-0131

完整介紹由部落客「蛋寶趴趴go」於窩客島分享：台北市大安區[大安區美食] Bulimia 路易奇手切溫體牛火鍋 蔬菜湯底自然鮮甜！#大安區國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go



▲▼大巨蛋現切溫體牛火鍋： Bulimia 路易奇手切溫體牛火鍋/蛋寶趴趴go提供、WalkerLand窩客島整理





大巨蛋溫體羊肉火鍋冬天必吃：一品蔬菜羊肉專賣店

部落客 李大人吃遊記 造訪 一品蔬菜羊肉專賣店 說：

老闆即興的拿出招牌三層肉，不好意思的說哈哈沒有特別擺盤一下，但這未免也太好吃了吧！有別於一般的豬肉三層肉，羊肉三層肉的瘦肉部分吃起來更有嚼勁，搭配肥肉好協調。



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一品蔬菜羊肉專賣店

地址：台北市大安區延吉街131巷25號

電話：02-8772-1108

完整介紹由部落客「李大人吃遊記」於窩客島分享：【台北大安美食】一品蔬菜羊肉專賣店，燙羊肉吃起來竟然跟燙牛肉一樣美味！滷羊腳膠質超豐富，捷運國父紀念館站附近走路5分鐘



▲▼大巨蛋溫體羊肉火鍋冬天必吃：一品蔬菜羊肉專賣店/李大人吃遊記提供、WalkerLand窩客島整理





大巨蛋港式飲茶老字號：雅苑粵菜港式飲茶

部落客 艾斯 造訪 雅苑粵菜港式飲茶 說：

這個聽說就是雅苑的招牌必點，看裡面的餡料就知道真是料多實在，光蝦子應該超過兩隻的量吧，看官網上介紹別人家的蝦餃皇餡料頂多2~3兩，他們家的竟然足足有4兩。



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雅苑粵菜港式飲茶

地址：台北市大安區光復南路202號

電話：02-2752-1112

完整介紹由部落客「艾斯」於窩客島分享：台北市大安區【 大巨蛋美食 】40年老字號港式飲茶google 四千多筆評論還保持4.0的高分．雅苑蝦餃皇、蘿蔔牛雜盅、芋絲炸



▲▼大巨蛋港式飲茶老字號：雅苑粵菜港式飲茶/艾斯提供、WalkerLand窩客島整理





大巨蛋人氣印度餐廳秒飛印度：哦耶！旁遮普印度餐廳

部落客 快樂雲 造訪 哦耶！旁遮普印度餐廳 說：

感覺店內的裝潢不隨便，且更妙的事是，從踏入店內後，就像是出國一樣，完全都是講英文哦！若不是「哦耶！旁遮普印度餐廳」菜單上有圖片跟中文，我想，我會以為我穿過了任意門出國去了。



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哦耶！旁遮普印度餐廳

地址：台北市大安區延吉街121號

電話：02-2775-2065

完整介紹由部落客「快樂雲」於窩客島 分享：台北市大安區台北美食｜哦耶！旁遮普印度餐廳，讓人宛若一秒鐘出國去。（東區美食/東區寵物友善餐廳/印度菜）



▲▼大巨蛋人氣印度餐廳秒飛印度：哦耶！旁遮普印度餐廳/快樂雲提供、WalkerLand窩客島整理

