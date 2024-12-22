新北市政府水利局精心打造中港大排與鴨母港溝的耶誕燈飾，將這兩大親水河廊打造成冬季最浪漫的打卡景點。中港大排8米高金黃聖誕樹與麋鹿造景璀璨迷人，而鴨母港溝則有巨型雪人與黃金小熊點綴，燈光倒映河面，營造出宛如夢境的節慶氛圍。燈飾將於12月20日每晚5點至10點亮燈，邀請民眾攜親朋好友共度幸福時光。



▲蘆洲、新莊聖誕燈飾免費拍/ 新北水利局提供、WalkerLand窩客島整理



蘆洲鴨母港溝的耶誕燈飾主打親子遊憩概念，萬福廣場上的巨型雪人與文化廣場的黃金小熊充滿童趣，吸引一家大小前來合影。河廊行道樹披上水藍色、粉色與珊瑚橘的燈飾，夜間宛如星空灑落。加上松鼠與燕子的燈光造景，更增添自然與浪漫的氛圍，成為蘆洲冬夜必訪的景點。



▲蘆洲鴨母港溝聖誕燈飾有金色小熊、巨型雪人燈飾/ 新北水利局提供、WalkerLand窩客島整理

新莊中港大排、蘆洲鴨母港溝聖誕燈飾

燈飾亮燈時間：2024/12/20起 每日下午5點至10點



新莊中港大排 交通資訊

捷運幸福站出口步行10分鐘 公車99、299至財源廣場步行2分鐘。



蘆洲鴨母港溝 交通資訊

捷運蘆洲站轉公車至永安里站下車步行3分鐘。