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新莊 蘆洲新夜景！聖誕燈飾免費拍 巨型雪人小熊快發IG限動。

聖誕節 新莊景點 蘆洲景點 燈飾 more
2024-12-22 11:17:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：新北水利局
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

新北市政府水利局精心打造中港大排與鴨母港溝的耶誕燈飾，將這兩大親水河廊打造成冬季最浪漫的打卡景點。中港大排8米高金黃聖誕樹與麋鹿造景璀璨迷人，而鴨母港溝則有巨型雪人與黃金小熊點綴，燈光倒映河面，營造出宛如夢境的節慶氛圍。燈飾將於12月20日每晚5點至10點亮燈，邀請民眾攜親朋好友共度幸福時光。

▲蘆洲、新莊聖誕燈飾免費拍/ 新北水利局提供、WalkerLand窩客島整理

蘆洲鴨母港溝的耶誕燈飾主打親子遊憩概念，萬福廣場上的巨型雪人與文化廣場的黃金小熊充滿童趣，吸引一家大小前來合影。河廊行道樹披上水藍色、粉色與珊瑚橘的燈飾，夜間宛如星空灑落。加上松鼠與燕子的燈光造景，更增添自然與浪漫的氛圍，成為蘆洲冬夜必訪的景點。

▲蘆洲鴨母港溝聖誕燈飾有金色小熊、巨型雪人燈飾/ 新北水利局提供、WalkerLand窩客島整理



新莊中港大排以一座8米高的金黃聖誕樹作為燈飾核心，暖光照亮廣場，周圍麋鹿裝置增添生動趣味。行道樹上的五彩燈光如繁星閃耀，讓夜晚充滿浪漫與幸福感。水面倒影與燈光交織出絕美景象，吸引眾多人潮拍照打卡。無論白天欣賞綠意河景，或夜晚漫步璀璨燈海，都是今年耶誕節不可錯過的亮點地標。

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▲▼新莊中港大排8米高聖誕樹/ 新北水利局提供、WalkerLand窩客島整理


 

新莊中港大排、蘆洲鴨母港溝聖誕燈飾

燈飾亮燈時間：2024/12/20起 每日下午5點至10點
 

新莊中港大排 交通資訊

捷運幸福站出口步行10分鐘 公車99、299至財源廣場步行2分鐘。
 

蘆洲鴨母港溝 交通資訊

捷運蘆洲站轉公車至永安里站下車步行3分鐘。

 

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