台北聖誕節要拍中山站！每年到了12月浪漫聖誕節，心中山線型公園沿線就會點亮夢幻燈飾，今年雖然稍晚才點燈，但精彩程度和美拍程度依然讓路過的人都紛紛拍到不想走。在捷運站出口旁就有黑白灰聖誕樹主燈坐鎮，簡約又不失高質感的聖誕樹，是近期最夯的約會聖地。沿著心中山徒步慢行更有許多特色主題燈飾等著大家前去拍美照。



▲▼台北聖誕節必拍：中山站聖誕樹、聖誕燈飾/ WalkerLand窩客島 鄭雅之、張人尹 拍攝



台北中山站聖誕節

今年台北捷運以「2024閃耀捷運光聚落-心拾光」為主題，在心中山線形公園、心雙連線形公園等地打造絕美聖誕燈飾，除了捷運出口旁的夢幻聖誕樹之外，公園內高聳的綠樹也纏繞著燈飾、隨垂掛著霓虹眩光的造型燈，沿途有捷米樂園燈海、巨大鯨魚、璀璨星光拱橋等，讓人沿途驚喜連連、拍不停。▲▼台北中山站聖誕節「心中山線型公園」沿途燈飾/ WalkerLand窩客島 鄭雅之、張人尹 拍攝其中，位於捷運行政大樓旁的星橋綠坡則是變成蔚藍海洋，湛藍鯨魚和跳躍的海豚，搭配水波般的燈光投影交織成的海洋律動，帶有一絲童趣感帶大家重拾童心。而爵士拱橋則是化身為夢幻光廊，今年星光燦爛的粉金黃隧道再次成為IG限動洗版人氣打卡點。▲▼心中山聖誕節燈飾「星橋綠坡」有巨型鯨魚、海豚/ WalkerLand窩客島 鄭雅之、張人尹 拍攝在12/29前的每逢週五至週日更有聖誕市集登場，數十攤的手創小物、特色美食、人氣餐車等齊聚在心中山線型公園，週末就到中山站拍美照、逛市集，享受最愜意的聖誕氛圍。同時，台北捷運也推出打卡送好禮活動，只需在任一主題燈區拍照打卡，將照片上傳至台北捷運FB活動貼文，並標記兩位好友，就有機會抽中實用的iNNOHOME多功能攪拌棒。還能透過「台北捷運Go」App參加抽獎，價值萬元的豪華好禮等著大家。推薦閱讀： 南港聖誕小鎮點燈！聖誕市集 聖誕音樂節免費逛，到南港嗨起來。 ▲▼心中山聖誕市集/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

點燈期間：即日起至2025年2月16日

地點：心中山線型公園

拍照打卡抽獎：12月5日至16日，於FB參加捷運拍照活動

捷運點抽獎：12月16日至2025年1月10日，使用「台北捷運Go」App參加