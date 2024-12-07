南港人先朝聖！聖誕浪漫氛圍越來越濃烈，各地都點亮夢幻聖誕燈飾，在大家歲末年終之際帶給大家滿滿的浪漫。這次台北流行音樂中心規劃期間限定「2024北流耶誕小鎮」，不僅有聖誕樹點燈，更有聖誕市集、聖誕音樂會等活動，邀請國際音樂人免費演唱，打造專屬於南港的聖誕派對。
▲▼南港聖誕市集音樂會 / 台北流行音樂中心提供、WalkerLand窩客島整理
台北流行音樂中心近日正式點燈，並將在12/14、12/15規劃聖誕小鎮市集和聖誕音樂節，今年規模再升級，邀請到韓國樂團Gogohawk、日本4s4ki等20組國際音樂人帶來多元曲風演出。不僅如此，現場還結合「叮叮噹廣場」及「聲波草原」兩大主題舞台，從K-POP到藍調爵士，讓音樂愛好者一次聽個過癮。並串聯園區多家音樂品牌，從手風琴、薩克斯風到鋼琴獨奏，無論是聽團仔還是爵士迷都能在這裡找到心儀的樂聲。
▲▼南港台北流行音樂中心規劃耶誕小鎮正式點燈 / 台北流行音樂中心提供、WalkerLand窩客島整理
耶誕節怎能少了市集！本次北流攜手After Party打造百攤特色市集，從人氣餐車到潮流選物，還有手作飾品、文創小物等療癒好物任你挖寶。市集更結合大型「鎮民交換禮物趴」，鼓勵民眾攜手分享喜悅。現場會員還能兌換VIP大禮包，參與「小鎮大富翁」集章活動，輕鬆收穫多項驚喜。不論是追星、購物還是享受音樂，都能在北流耶誕小鎮找到專屬你的節慶回憶。
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▲▼南港聖誕市集音樂會百攤特色市集齊聚 / 台北流行音樂中心提供、WalkerLand窩客島整理
南港台北流行音樂中心 聖誕小鎮
活動時間：12/14（六）～12/15（日）12:00-21:00
活動地點：臺北流行音樂中心
入場方式：免費入場