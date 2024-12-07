南港人先朝聖！聖誕浪漫氛圍越來越濃烈，各地都點亮夢幻聖誕燈飾，在大家歲末年終之際帶給大家滿滿的浪漫。這次台北流行音樂中心規劃期間限定「2024北流耶誕小鎮」，不僅有聖誕樹點燈，更有聖誕市集、聖誕音樂會等活動，邀請國際音樂人免費演唱，打造專屬於南港的聖誕派對。



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南港台北流行音樂中心 聖誕小鎮

活動時間：12/14（六）～12/15（日）12:00-21:00

活動地點：臺北流行音樂中心

入場方式：免費入場