2024年7月份開幕、面向別府海灣的休息站「道の駅 たのうらら」，鄰近超人氣大分景點高崎山自然動物園和海之卵水族館。一樓超市販售豐富的大分農產品、大分調味料等，二樓的美食廣場得以品嘗到大分鄉土菜餚。倘若有緣，在戶外廊道賞海之際還有機會直擊野生海豚身影。



▲道の駅たのうらら是2024夏季開幕的休息站，面向別府海灣/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲道の駅たのうらら一樓觀光情報區以退役電車作為裝飾/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「道の駅 たのうらら」一樓為超級市場，販售豐富的大分新鮮食材與特產，部分蔬菜上還特別標註生產小農的名字，也有各式各樣的大分調味料，許多大分居民也會特地來此補貨；此外，後半部空間為大分觀光情報專區，民眾得以得到大分觀光資訊以及鐵路觀光資料，並特別以退役電車作為裝飾，民眾可以入內拍照打卡。▲▼道の駅たのうらら是新的休息站，販售豐富的大分農產品/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「道の駅 たのうらら」二樓為美食餐廳區，可以品嚐到以大分漁民捕撈的新鮮漁獲製成的海鮮蓋飯，以及大分鄉土料理等。天氣良好之際，特別適合坐在戶外區邊享用冰品、邊欣賞別府灣海灣景緻，倘若運氣好的話，還能直擊野生海豚的身影。推薦閱讀： 大分推薦景點18選！日本必去城市再加一，大分景點攻略搶先看。 ▲▼道の駅たのうらら二樓為美食餐廳區，戶外可直擊海景/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

道の駅 たのうらら 店家資訊

地址：大分市大字神崎字梶原1228-9

電話：097-529-7301

官網介紹：https://www.tanourara.jp/