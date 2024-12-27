蠟筆小新鐵粉週末就到松菸朝聖！以蠟筆小新歷年累積的31部劇場版電影主題和角色發想，在松菸打造全新「蠟筆小新電影大冒險期間限定店」，不僅還原日本官方專賣店氛圍，還推出超過150款全新周邊商品，包含生活雜貨、絨毛玩偶與隨手包袋。現場更展出歷屆電影海報牆、2022年《幽靈忍者珍風傳》的分鏡腳本和還原經典場景，帶粉絲走進蠟筆小新的奇妙世界。



▲▼松菸快閃免費入場「蠟筆小新電影大冒險期間限定店」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



蠟筆小新電影大冒險期間限定店

擄獲老中青各年齡層的日本長青動漫「蠟筆小新」，每年暑假都推出劇場版號召粉絲到電影院走進蠟筆小新世界。這次，為了回饋粉絲長期的愛戴，首次以31部劇場版為主題，全系列電影元素都在松菸完美呈現。包括廣志變成機器人和蠟筆小新對視的1：1公仔；《蠟筆小新：搞怪遊樂園大冒險》中出現的「撲克雙魔」馬卡歐&裘馬也有等身大的公仔等著大家來搞怪合影。▲▼蠟筆小新松菸快閃店還原電影經典場景 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝耗時一年精心籌備「蠟筆小新電影大冒險期間限定店」，推出多款台灣限定商品。現場主打的「Q萌粒粒電影版公仔罐」集結31部電影角色公仔，包括超獵奇的長腿小白、各種動物裝的蠟筆小新等，有限定玻璃罐和透明小包讓大家隨意裝，滿足粉絲的收藏慾望。另外，185公分高的「偽小新超人大扭蛋機」也吸引眾多目光，只需300元即可抽中限量12公分電影版絨毛玩偶或千元日本進口商品。▲▼蠟筆小新松菸快閃店推限定電影版公仔罐、大型扭蛋機 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝現場周邊商品琳琅滿目，推薦必買款有翻轉絨毛小白側背包，一面是經典小白造型，全部翻面後變身成劇場版限定的小黑，萌出新高度。以及各式各樣飲料提袋、電腦杯、造型杯子、杯墊等，全都是此次的限定款讓人選擇障礙發作。除此之外，更與潮流品牌「UNDERPEACE」合作，推出多款電影聯名服飾，將蠟筆小新融入街頭潮流風，成為既可愛又帥氣的時尚單品。▲▼松菸蠟筆小新電影大冒險快閃店超過150款周邊 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝為營造歡樂氛圍，限定店設有輕食區，販售多款主題美食，如蠟筆小新造型爆米花桶、彈珠汽水，以及最受歡迎的造型雞蛋糕，讓粉絲邊吃邊逛更添趣味感。活動期間，凡到場打卡分享，即可獲贈限量「蠟筆小新電影旅人特典明信片」一張。單筆消費滿1500元，更能帶回專屬金屬紀念徽章一枚，數量有限，送完為止。推薦閱讀： 義區卡娜赫拉快閃！卡娜赫拉睡衣派對周邊推薦 必買兔兔大抱枕。 ▲▼松菸蠟筆小新快閃店造型雞蛋糕、爆米花桶 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

限定期間：2024年12月28日-2025年4月6日

地點：台北松山文創園區5號倉庫



優惠活動

打卡禮：打卡分享即贈「蠟筆小新電影旅人特典明信片」一張，限量發送。

滿額禮：單筆消費滿1500元，獲專屬金屬紀念徽章一枚，數量有限，送完為止。