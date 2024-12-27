不只吉伊卡哇，卡娜赫拉的小動物也有「睡衣派對」！信義區全新登場的快閃店「卡娜赫拉的小動物-睡衣派對」主打粉嫩色系、療癒配色，P助和粉紅兔兔也換上條紋、蝴蝶結的睡衣造型，陪著粉絲們一起宅在家、可愛入睡。



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▲▼信義區卡娜赫拉的小動物睡衣派對快閃店 周邊小物推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



卡娜赫拉的小動物 睡衣派對 快閃店

這次「卡娜赫拉的小動物-睡衣派對」快閃店帶來8大拍照打卡點，無論是「立體P助與粉紅兔兔」還可以看到兔兔與P助的睡前儀式、躺躺、睡覺區等主題打卡點，讓粉絲們被萌到不行。這次快閃店也推出「睡衣派對」主題的全新周邊，包含超大蝴蝶結造型的大抱枕、兔兔P助洗臉髪帶、眼罩，滿足粉絲們的睡前儀式感。▲▼信義區卡娜赫拉的小動物睡衣派對快閃店 睡衣主題周邊小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，這次快閃活動推出超多晚安小物，讓粉絲天天與P助和粉紅兔兔一起入睡，其中包括柔軟的枕頭套、抱枕、眼罩及毛毯等六件晚安商品，更有粉色系長袖睡衣、造型眼罩、條紋抱枕陪你過冬。同時也推薦四款藍粉色系流沙杯墊、三款睡前儀式門簾，為房間增添暖暖氛圍。▲▼卡娜赫拉的小動物睡衣派對快閃店 周邊小物新品推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝「卡娜赫拉的小動物-睡衣派對」快閃店也同步推出超可愛睡衣造型兔兔玩偶，一大一小尺寸都超可愛，同時也集結多款變裝造型玩偶，包含小豬兔兔、紅貴賓兔兔等玩偶系列，以往的卡娜赫拉的小動物限定主題周邊小物，也能在本次快閃店中買得到，粉絲不能再錯過了。▲▼信義區快閃店 卡娜赫拉的小動物睡衣派對 玩偶推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動地點：新光三越 台北信義新天地A11 6F （110台北市松壽路11號6樓）

活動日期：2024年12月27日至2025年2月16日