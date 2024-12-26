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7-11史努比穿搭小物！史努比周邊新品一次看 復古旅行小包 真空保溫瓶必買。

7-11 史努比 文青 穿搭小物 more
2024-12-26 22:00:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：7-ELEVEN
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編輯 張人尹

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史努比穿搭小物搶先看！這次7-ELEVEN預購推出全新「史努比日系古著文青風系列」，特別以實用、有型、文青復古風作為主題，推出穿搭小物「旅行小包、肩背束口袋、真空保溫瓶」三大系列周邊，自即日起正式開放預購，粉絲們一定要手刀買起來。

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▲▼7-ELEVEN預購 史努比日系古著文青風系列 穿搭小物推薦 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



本次新品「史努比日系古著文青風系列」主推實用又有型的收納包系列，其中「隨行斜背袋」以燈心絨材質設計，搭配精緻刺繡與實用前側斜開口袋，更方便收納小物，不只穿搭加分，也超適合旅行外出使用。另一款「肩背束口袋」則結合束口、提袋兩大特色，推出溫柔低飽和的大地褐、綠色、磚紅色系，以及史努比、奧勒夫刺繡圖案，揹上身超可愛吸睛。

▲▼7-ELEVEN史努比新品推薦 收納包推薦 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理


此外，本次新品更推出超實用「手提真空保溫瓶」，使用304不銹鋼材質材質、容量約550mL，並且搭配安全鎖扣與彈跳杯蓋，只用一隻手也能開蓋輕鬆喝。這次新品「史努比日系古著文青風系列」即日起在7-ELEVEN開放預購，最低329元就能入手，粉絲一定要先下單。

▲▼7-ELEVEN史努比新品推薦 保溫瓶推薦 預購方式 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



 

7-ELEVEN預購「史努比日系古著文青風系列」

預購時間：2024/12/26 11:00起
預購方式：
1、憑條碼至7-ELEVEN預購。
2、至ibon點選「寄件/購物」>「門市預購」>「依目錄選擇」>「出版品」>「其他」
售價：
隨行斜背袋：329元/款
肩背束口袋：479元/款
手提真空保溫瓶：549元/款

 

 

 

 

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