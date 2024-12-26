三麗鷗粉絲這次要搶！超萌角色「美樂蒂」與「酷洛米」近期人氣超高，愛金卡公司特別推出全新「毛毛大頭系列icash2.0」，以絨毛材質結合美樂蒂、酷洛米大頭造型，搭配小敲私珍珠串珠手環配件，結合時尚與可愛，讓粉絲們通通要先收藏。



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▲▼三麗鷗icash2.0推薦 酷洛米毛毛大頭icash2.0 美樂蒂毛毛大頭icash2.0 / 愛金卡提供、WalkerLand窩客島整理



酷洛米、美樂蒂 毛毛大頭 icash2.0

溫柔開朗的美樂蒂、以及灑脫搞怪的酷洛米，近期都是三麗鷗超高人氣、超有話題的明星。這次愛金卡公司推出全新「毛毛大頭系列icash2.0」巧妙將美樂蒂、酷洛米各自的風格融入設計，以絨毛大頭，搭配可拆珍珠手環，能作為掛飾點綴日常穿搭，背面鑰匙扣環則特別使用星星造型款式，可愛度更加分。▲▼酷洛米毛毛大頭icash2.0 美樂蒂毛毛大頭icash2.0 特色細節 / 愛金卡提供、WalkerLand窩客島整理愛金卡公司表示，本次新品「毛毛大頭系列icash2.0」兩種款式，同步在2024年12月24日起開賣，粉絲可以在7-ELEVEN門市現場買到，也在「博客來、momo購物網、康是美網購」網路平台同步下單，粉絲們一定要手刀先買起來。▲▼酷洛米毛毛大頭icash2.0 美樂蒂毛毛大頭icash2.0 特色細節 販售資訊/ 愛金卡提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：2024/12/24起

售價：399元/個

販售平台：7-ELEVEN門市、博客來、momo購物網、康是美網購