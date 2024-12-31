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> 美食 > 看淡水跨年煙火先衝！7間隱藏版「淡水美食」推薦，淡水最美火鍋 399元火烤吃到飽開吃。

看淡水跨年煙火先衝！7間隱藏版「淡水美食」推薦，淡水最美火鍋 399元火烤吃到飽開吃。

淡水美食 新北美食 淡水吃到飽 淡水 more
2024-12-31 08:31:00 文字：編輯 鄭亦庭 綜合報導 圖片：各個部落客
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編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

淡水美食7間隱藏版一次公開！逛淡水老街吃美食、看夕陽、朝聖淡水古蹟，淡水年末更會舉辦跨年煙火秀，每年都吸引許多人前來跨年，窩客島這次蒐羅較不被觀光客所知的7間「隱藏版淡水美食」，不僅台北老饕必吃的半坪屋糯米腸，也有日式浮誇系天婦羅丼飯、獨棟火鍋店，以及淡江學生都會吃的399元平價火烤兩吃吃到飽，吃膩淡水老街阿給、魚丸湯，就先來吃這7間淡水美食。

▲淡水美食7間隱藏版推薦，最美淡水火鍋店 399元火烤吃到飽 / WalkerLand窩客島整理

▲淡水美食推薦7選，淡水老街隱藏版小吃老店 美式餐廳 / WalkerLand窩客島整理


淡水古早味小吃隱藏版推薦：半坪屋手工糯米腸、福星阿嬤的筍肉包

來淡水老街除了吃淡水阿給，巷弄中還有間「半坪屋手工糯米腸」，只有半坪大卻是60年老店，必點Q彈有嚼勁的糯米腸以及被稱為「老鼠肉」的豬中里肉，是台北老饕們必吃的淡水排隊美食；而50年北海岸老店「福星阿嬤的筍肉包」，超飽滿的招牌竹筍包一個只要35元，由於位置較偏遠，是只有饕客才知道的隱藏版淡水小吃。

▲淡水古早味小吃隱藏版推薦：半坪屋手工糯米腸，淡水老街60年老店老饕都來排隊 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理

▲淡水古早味小吃隱藏版推薦：福星阿嬤的筍肉包，網稱北海岸最好吃肉包 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理


淡水隱藏版人氣美食：小川鍋物、烤大學

淡水也有獨棟火鍋店！主打與小農合作的「小川鍋物」，菜盤為產地直送的有機蔬果，搭配牛奶鍋、奈良麴味噌湯、酸高麗菜湯等湯底，沾醬以柚子醬油、柚子青椒醬配上肉片、魚肉，口感都十分清爽，吃玩也能順路逛附近的滬尾偕醫館；平日火鍋烤肉吃到飽只要399元的「烤大學」，就位在淡江大學附近，不只有蔬菜火鍋料、炸物、甜點自助吧，連豬牛雞肉、海鮮都可以無限吃，CP值超高的淡水吃到飽，是淡江學生平日聚餐首選之一。

▲淡水隱藏版最美火鍋店：小川鍋物，實際餐點依現場菜單為主 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理

▲淡水隱藏版人氣美食：烤大學，399元吃到飽淡江學生聚會必吃 /機車仁妻 提供、WalkerLand窩客島整理


淡水異國風美食推薦：龍丼、野營咖哩、Kooks異嗑堂

想吃日式美食的話，有超大份量丼飯的「龍丼」，最浮誇的天婦羅丼一次就能吃到軟殼蟹、星鰻、炸蝦、鮮魚，酥脆的鮮甜海鮮配上醬汁、白飯，滿滿一碗超有飽足感；而打造成露營風的「野營咖哩」則有日式咖哩飯、日式綠咖哩等；想吃特別一點的話，還有嬉皮美式餐廳「Kooks異嗑堂」，有墨西哥風脆塔可、厚實又多汁的牛肉堡等，整間店充滿濃濃的美式風情，讓人想不到在淡水。

▲淡水日式美食推薦：龍丼，隱藏版浮誇丼飯 /小珊珊 提供、WalkerLand窩客島整理

▲淡水異國風美食推薦：Kooks異嗑堂 /mika 提供、WalkerLand窩客島整理


半坪屋手工糯米腸  位置資訊

地址：新北市淡水區中正路135-1號
電話：02-2622-4264
完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：新北市淡水區【淡水美食】半坪屋手工糯米腸，60年淡水老街美食


福星阿嬤的筍肉包  位置資訊

地址：新北市淡水區淡金路四段6號
電話：0933-063-169
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：新北市淡水區福星阿嬤的筍肉包｜北海岸最好吃的肉包！溫體黑豬跟手切筍塊的完美肉包


小川鍋物  位置資訊

地址：新北市淡水區馬偕街2號
電話：02-2623-4148
完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：新北市淡水區【新北火鍋推薦】小川鍋物淡水店，淡水老街附近最美火鍋店新開幕


烤大學  位置資訊

地址：新北市淡水區水源街二段102號
電話：0958-309-601
完整介紹由部落客「機車仁妻」於窩客島分享：[食記] 新北淡水 淡水烤大學平價火烤吃到飽(台式、韓式、特別食材) 再訪


龍丼  位置資訊

地址：新北市淡水區民生路112號
電話：02-2808-6181
完整介紹由部落客「小珊珊」於窩客島分享：淡水平價丼飯、日式炸天婦羅推薦！隱藏版超人氣浮誇丼飯！19種丼飯高CP值180元起爽吃


野營咖哩  位置資訊

地址：新北市淡水區中正路330-1號
電話：02-2621-8733
完整介紹由部落客「魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行」於窩客島分享：野營咖哩｜淡水河岸美食特搜，野外露營主題風，各種辣度的咖哩料理 - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行


Kooks異嗑堂  位置資訊

地址：新北市淡水區仁愛街18巷12號
電話：02-2625-6161
完整介紹由部落客「mika」於窩客島分享：異國美食藏淡水老街！低調美式餐廳「Kooks異嗑堂」人氣脆塔可、牛肉堡推薦。


更多 隱藏版淡水美食 照片：


▲淡水古早味小吃隱藏版推薦：半坪屋手工糯米腸，淡水老街60年老店老饕都來排隊 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理

▲淡水古早味小吃隱藏版推薦：福星阿嬤的筍肉包，網稱北海岸最好吃肉包 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲淡水隱藏版最美火鍋店：小川鍋物/陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理

▲淡水隱藏版人氣美食：烤大學，399元吃到飽淡江學生聚會必吃 /機車仁妻 提供、WalkerLand窩客島整理


▲淡水日式美食推薦：野營咖哩，露營風咖哩飯 /魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 提供、WalkerLand窩客島整理

▲淡水日式美食推薦：野營咖哩，露營風咖哩飯 /魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 提供、WalkerLand窩客島整理


▲淡水異國風美食推薦：Kooks異嗑堂 /mika 提供、WalkerLand窩客島整理

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相關商家

半坪屋手工糯米腸

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place新北市淡水區中正路135-10號
3.95 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.25
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福星阿嬤筍肉包

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place新北市淡水區淡金路四段6號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
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4.50
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4.50
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小川鍋物 淡水店｜小農蔬菜火鍋

phone02-26234148
place新北市淡水區馬偕街2號
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淡水烤大學火烤兩吃吃到飽

phone02-26297775
place新北市淡水區水源街二段102號
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龍丼 丼飯．天婦羅

phone02-28086181
place新北市淡水區民生112號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
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服務品質
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裝潢氣氛
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5.00
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野營咖哩

phone02-2621-8733
place新北市淡水區中正路330-1號
4.24 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.30
服務品質
4.10
裝潢氣氛
4.50
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4.00
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kooks 異嗑堂

phone02-2625-6161
place新北市淡水區仁愛街18巷12號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
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4.17
服務品質
3.67
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3.67
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