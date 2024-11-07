野營咖哩 位於淡水老街街尾，是某個假日我們前往淡水散步時，路過的一家咖哩專賣店。附近停車方便，小吃餐廳也多，原本己計劃好在紅樓用餐，恰巧經過店門口，一看就喜歡這風格，包括明太子我們全家都很享受以咖哩入味的料理，二話不說臨時取消了原來的訂位，直接走進野營咖哩處理午餐。

【吃喝玩樂很主觀】

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野營咖哩 氛圍感濃厚的露營風

誤打誤撞的走進野營咖哩，裡頭相較戶外昏暗許多，還真有點野外露營的感覺。若不是打著招牌，從外觀看，還真不太容易判斷店裡賣的是什麼類型的餐點。

整間店就靠著這一面大玻璃窗引進戶外光線，窗邊僅3-4個板凳座位，搭配白色磚面的長桌，利用提燈、保溫水壺、折疊椅等野炊小物做為佈置，滿滿的outdoor風，營造出濃厚的氛圍感。

野營咖哩與小農合作，食材新鮮，賣相也頗佳。

環顧四週，還真有點野炊營地的FU，尤其這個小帳蓬很討人喜歡，靠它加了不少分。

野營咖哩的空間不大，差不多5-6桌左右，約可容納20人，某幾個座位可合併或分開，平均可為2-6人做調整，客滿時就得等上一段時間了。

我個人相當喜歡野營咖哩的佈置，能感受到大夥兒窩在一個帳蓬裡的樂趣，有點擁擠，有點熱鬧，又有美食香氣，難怪不到中午便客滿，幸好我們決定的早，否則可得等了。

除此之外，野營咖哩提供給顧客的置物籃也是與眾不同，巧妙地融入主題風格，又穩又耐用。

野營咖哩 蔬菜與肉類平衡的自家咖哩

野營販售以咖哩為主的料理，有飯/麵類的主餐及單點小食，必須注意的是，這兒的咖哩都有辣，也就是說如果有孩子長輩同行，需要思考清楚再決定，店員在領顧客入座前會先口頭提醒，可別點了餐才抱怨店家不友善哦。

野營咖哩的餐具是鏟子造型，曾經在某些甜點店見過，但放在這兒用更貼近主題。

露營不可或缺的鋼杯，成了店裡的水杯，有意思~

用鋼杯喝飲料，儀式感十足，保冰效果也特別好。

許多人在吃咖哩飯時習慣全部攪拌，但其實先盛一匙飯再接著盛上咖哩醬的吃法才是最合適的，慶幸自己一直都是這麼吃 🙂

當天有點熱，老爺突然想來一份辣呼呼的野營男子漢咖哩(中辣)，我還開玩笑地誇他真是男子漢 😎 咖哩的辣與辣椒不同，嚐起來比較溫順，有層次，刺激性較低，男子漢是日式綠咖哩醬，裡頭有蒜、蔥及牛肉豬肉，畫面看似簡單，嘴裡卻是濃郁的咖哩醬氣，以鑄鐵盤做為盛裝的器皿，保溫效果相當好。

不嗜辣的明太子為了吃咖哩，不假思索地答應在野營用餐，左思右想知道自己特別喜歡麵食，最後決定來一份野營炒豬肉南洋咖哩煮泡麵。以小鐵鋼盛裝的泡麵香氣十足，表面浮現濃郁的咖哩醬湯，內容有薑、蒜、炒肉片及季節蔬菜等食材，以數種南洋香料調製而成，風味獨特，彷彿走了一趟東南亞國家，美味的程度讓明太子呼嚕幾下鍋子就見底了。

以馬鈴薯磨成泥，加入香濃的北海道起司，以手作成型，這就是野營起司手作可樂餅。沒有多餘的添加，吃的出新鮮馬鈴薯的味道，也是難得讓我能夠一口接著一口的可樂餅。

有蔬菜有咖哩還有牛肉的野火骰子菲力牛肉炒野菜咖哩，蔬菜讓畫面更豐富，也更兼具營養。以紅蘿蔔、洋蔥、蜂蜜及茴香等製成的濃郁咖哩醬，小辣程度剛剛好下飯，而牛肉口感滑嫩，很享受啊。

雖然是隨機找到的野營咖哩，但印象不錯，以後再到淡水，別優先往老街走，偶爾會碰上驚喜也說不定。其實淡水八里一帶吃喝玩樂都有，很好安排。一早我們先去八里左岸米倉無限公園散步，午餐進老街在野營咖哩用餐，下午去了納珈冰品咖啡館找冰吃，回家前又順手在旁邊外帶抓包當晚餐，度過開心悠閒的一天。

店家資訊

週一至週五 1130AM – 1430PM/1700PM – 2100PM

週六及週日 1130AM – 1500PM/1700PM – 2100PM

★ 週日晚餐時段，營業時間提前至1500PM ★

（每週四公休）

(02)2621-8733

新北市淡水區中正路330-1號

※ 老街收費停車場