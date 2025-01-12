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關西百大名店登陸東京，「燒肉やっちゃん」全新開幕，JR神田站3分鐘就能抵達。

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2025-01-12 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社TGAL
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特派員 Trish

特派員 Trish

想要大吃燒肉嗎？快把這家店加入清單。曾經入選關西百大燒肉名店的燒肉 Yachan 即將終於進駐東京了！交通也很方便，新店位在JR神田站西口，距離上野站只要一站距離！


燒肉 Yachan 最特別的是「板前燒肉」！有別於傳統的桌席式燒肉店，燒肉 Yachan 採用全吧台式的座位設計，用餐的時候也能近距離欣賞師傅展現精湛的切肉技術。全店共有16個吧台座位，以此營造出高級壽司店的氛圍。

厚切牛舌

必點的招牌料理——厚切牛舌，選用牛舌最精華的「舌心」部位，每一片都展現出令人驚豔的厚度與口感。搭配清爽的鹽檸檬調味，清爽而不膩。一份2,728日圓。



 

厚切橫隔膜

另一道不容錯過的必點菜品是厚切橫隔膜，嚴選最嫩的部位，咬下去就能感受到油脂本身的甜味與濃郁的美味，每一口都能感受到肉汁迸發。建議搭配大量芥末和醬油享用。一份2,728日圓。


由於店內僅提供16個吧台座位，再加上本身的名氣，一定很多人排隊！建議可以選在有營業的平日中午前往用餐，避開人潮喔！

 

燒肉やっちゃん 神田店

地址：東京都千代田區內神田2-12-2 このはなビル 2F
交通方式：JR山手線 神田站西口 步行3分鐘
營業時間：平日 16：00～23：30　週六日及假日15：00～23：00
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