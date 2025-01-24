葡萄酒迷來大分一定要來「安心院葡萄工坊」！備受推崇、在日本葡萄酒大賽屢屢獲獎的安心院葡萄酒正是源自「安心院葡萄工坊」，園區免費參觀，除了可以一覽葡萄田、釀造場、酒窖之外，在商店區只要花1000日圓即可試飲數款葡萄酒，風味喜歡也能當場購買，送禮自飲兩相宜。



▲▼安心院葡萄工坊在日本葡萄酒大賽屢創佳績/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝







安心院葡萄院工房資訊

「安心院葡萄院工房」位於大分縣宇佐市安心院町，而該地區的降雨量較少，土壤、氣候等自然條件之下，最適合種植的農作物葡萄，遂而成為日本西部重要的葡萄產區之一；安心院葡萄酒在日本葡萄酒大賽獲獎無數，不乏葡萄酒迷會專程來「安心院葡萄院工房」購買葡萄酒。▲▼安心院葡萄工坊提供數款葡萄酒，只要1000日圓即可盡情試飲/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「安心院葡萄院工房」園區為免費參觀，葡萄酒迷不僅可以買到獲獎無數、最新上市的安心院葡萄酒，現場還提供數款葡萄酒，只要1000日圓便能盡情試飲，另外還能自由參觀釀酒廠和酒窖；此外，窩客島建議不妨和被美國媒體CNN評選日本最美景點之一的「宇佐神宮」安排同一天參觀。推薦閱讀： 大分推薦景點18選！日本必去城市再加一，大分景點攻略搶先看。 ▲▼安心院葡萄工坊酒窖和釀酒廠都開放葡萄酒迷自由參觀/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

官網介紹：https://www.ajimu-winery.co.jp/

地址：大分縣宇佐市安心院町下毛798