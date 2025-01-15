JR東日本大飯店台北的吃到飽真的超強的啦！再搭配「LINE好友晚餐優惠」於週一至週四晚上八點後入場享買一送一的活動，一直是許多吃到飽控的必吃清單。同時，JR東日本大飯店台北的「Brilliant鉑麗安全日餐廳」為了新的一年到來，特別推出全新中華料理自助餐吃到飽活動，從秘製香料烤豬腿、廣式烤鴨到紹興醉蝦與乾燒螃蟹，再到美式肋眼牛排與法式燉牛舌，匯聚多國經典，讓每位吃到飽可以盡情享受美食。



推薦閱讀：台南新百貨要開了！誠品生活台南6000坪空間曝光，甜點吃到飽領軍。



▲JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」推出「中華料理主題自助餐」 / JR東日本大飯店台北提供、WalkerLand窩客島整理



JR東日本大飯店台北的「Brilliant鉑麗安全日餐廳」餐廳主廚陳永儒特別設計多道亮點菜品，展示中華料理的精髓。其中，「秘製香料烤豬腿」外皮香脆，內裡多汁，搭配傳統荷葉餅與醃製配菜，營造豐富口感。「廣式烤鴨」外皮金黃酥脆，鴨肉鮮嫩多汁，成為餐桌上的焦點。「乾燒螃蟹」結合四川乾燒技法與濃郁香辣醬料，將鮮甜蟹肉層次完美呈現。而「宮廷蔘紹興醉海老」更以紹興酒的醇厚氣息提升蝦子的鮮美，令人驚豔。



▲JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」主廚陳永儒在本季的菜色特別推薦外皮酥脆 / JR東日本大飯店台北提供、WalkerLand窩客島整理

除了這些中華經典佳餚，餐廳亦提供多道創意結合的特色料理，如「老酒海鮮義大利麵」以濃郁的海鮮湯底及Q彈麵條展現中西合璧的風味。「紅油牛肚絲」採用四川特調紅油，麻辣鮮香，是愛辣者的絕佳選擇。另有以整尾鱸魚烹製的「清蒸海上鮮」，完美保留魚肉的天然甜美口感，帶來純粹且精緻的味覺享受。▲「Brilliant鉑麗安全日餐廳」本季中華料理美食推出的「清蒸海上鮮」，特選整尾鱸魚以最純粹的烹調方式 / JR東日本大飯店台北提供、WalkerLand窩客島整理國際風味佳餚亦是不容錯過的亮點。「美國爐烤香料肋眼牛排」香氣撲鼻，肉質細膩。「普羅旺斯香草烤羊排」以法式香草風味詮釋羊肉的獨特氣息，搭配簡單的醬料讓食材本身的品質脫穎而出。「法式燉牛舌」則以濃郁醬汁燉煮至軟嫩，入口即化。此外，鐵板現煎的「美國帶骨牛小排」香氣四溢，滋滋作響之間挑逗味蕾。甜點區更是精彩紛呈，特別推出以草莓為主題的季節限定系列，包括「抹茶草莓慕斯」、「榛果草莓慕斯捲」、「草莓塔」及「草莓奶酪」，搭配經典的哈根達斯冰淇淋，為整場美食之旅畫下甜美句點。▲「紅油牛肚絲」採用四川特調紅油，麻辣鮮香，是愛辣者的絕佳選擇 / JR東日本大飯店台北提供、WalkerLand窩客島整理並且，為滿足不同賓客需求，餐廳推出多項優惠，即日起至3月底，週一至週五午餐時段，60歲以上顧客可享「壯世代優惠」6折特價。另有「LINE好友晚餐優惠」，於週一至週四晚餐八點後入場，可享買一送一，讓每位賓客都能盡情享受頂級餐飲體驗。▲「Brilliant鉑麗安全日餐廳」的「乾燒螃蟹」，將鮮甜的螃蟹與香辣濃郁的醬料完美結合，加入粉絲每一口都滿溢海洋的鮮美 / JR東日本大飯店台北提供、WalkerLand窩客島整理

JR東日本大飯店台北 吃到飽用餐資訊

午餐自助餐

平日（週一至週五）：每人 1,480 元

假日（週六至週日）：每人 1,680 元



晚餐自助餐

平日（週一至週四）：每人 1,480 元

假日（週五至週日）：每人 1,680 元



下午茶自助餐

假日（週六至週日）：每人 980 元

以上價格需另加一成服務費



地址：台北市中山區南京東路三段133號B1樓（鄰近南京復興站）

電話：02-77500934



JR東日本大飯店台北壯世代吃到飽6折優惠

內容：60歲以上顧客於週一至週五午餐時段可享6折優惠。

優惠期間：即日起至2025年3月底。



JR東日本大飯店台北LINE好友晚餐買一送一優惠

內容：週一至週四晚餐時段，晚上八點後入場享買一送一優惠。

優惠期間：即日起至2025年3月底。