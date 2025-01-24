台北賞花就到貓空！冬春交替之際，台北貓空樟樹步道披上一層鵝黃色的繽紛花海，步道沿線的廢耕農地種滿魯冰花在此時綻放，隨風搖曳的鵝黃色花海，幸運的話還能同步欣賞到粉嫩櫻花、落羽松，打造專屬台北人的賞花秘境，是春節連假走春的好去處。



▲▼台北花海推薦「貓空樟樹步道花海」可同步拍到櫻花、落羽松 / WalkerLand窩客島整理提供



台北花海 貓空樟樹步道花海

賞花時間：即日起至2025/2/9

地址：臺北市文山區貓空纜車-貓空站旁，文山區樟樹步道明鏡池旁、晃腳亭旁



貓空樟樹步道花海 交通資訊

自「動物園站」出發

1、搭乘貓空纜車於貓空站下車，步行約6分鐘即可抵達步道入口。

2、搭乘[棕15]或[小10]公車，於「貓空纜車站」下車，步行約6分鐘即可抵達步道入口。

3、樟樹步道周遭車位有限，敬請活動參與者響應節能減碳，盡量搭乘大眾運輸工具上山。