台北賞花就到貓空！冬春交替之際，台北貓空樟樹步道披上一層鵝黃色的繽紛花海，步道沿線的廢耕農地種滿魯冰花在此時綻放，隨風搖曳的鵝黃色花海，幸運的話還能同步欣賞到粉嫩櫻花、落羽松，打造專屬台北人的賞花秘境，是春節連假走春的好去處。
▲▼台北花海推薦「貓空樟樹步道花海」可同步拍到櫻花、落羽松 / WalkerLand窩客島整理提供
樟樹步道的花景隨季節變化而變幻多端，除了魯冰花，波斯菊與向日葵也在不同比例的種植中陸續綻放，織出迷人的步道風景，更是文山茶農用於補充土壤營養的綠肥作物。此外，樟樹步道本身坡度平緩，還結合了牛車、水車、水梯田等農村意象設施，讓整體氛圍多了一份田園詩意，是親子踏青的首選。
▲▼台北花海推薦「貓空樟樹步道花海」平緩好走，是親子走春必去景點 / WalkerLand窩客島整理提供
遊客更可搭配「貓纜暢遊一日票」，順道享受貓空的茶香美食。除了賞花，還能造訪壺穴吊橋、指南宮祈福山徑及竹柏參道等景點，或是在茶莊內細品香茗，讓壯麗山景與地道茶味為這場踏青之旅畫下完美句點。樟樹步道位於貓空纜車站旁，從動物園站搭乘纜車或公車即可輕鬆抵達，步行僅需6分鐘。建議大家盡量搭乘大眾運輸工具前往。
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▲▼台北花海推薦「貓空樟樹步道花海」交通便利，距離貓空車站旁步行6分鐘即可抵達 / WalkerLand窩客島整理提供
台北花海 貓空樟樹步道花海
賞花時間：即日起至2025/2/9
地址：臺北市文山區貓空纜車-貓空站旁，文山區樟樹步道明鏡池旁、晃腳亭旁
貓空樟樹步道花海 交通資訊
自「動物園站」出發
1、搭乘貓空纜車於貓空站下車，步行約6分鐘即可抵達步道入口。
2、搭乘[棕15]或[小10]公車，於「貓空纜車站」下車，步行約6分鐘即可抵達步道入口。
3、樟樹步道周遭車位有限，敬請活動參與者響應節能減碳，盡量搭乘大眾運輸工具上山。