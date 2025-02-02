初五迎財神吃水餃！過年吃水餃是傳統習俗，因為水餃的造型像「元寶」，在初五象徵迎財神、也代表著招財進寶。此外，包水餃也的動作也象徵「捏小人嘴」，可以免除讒言之禍。這次農曆初五，窩客島整理台北8間餃子館推薦清單，台北水餃8間吃到過年一路發。



▲▼初五吃餃子 台北8間餃子館 台北水餃推薦清單 / 各窩客提供、WalkerLand窩客島整理



台北吃貨推這間：巧之味手工水餃

窩客「Jun」說：

位於捷運善導寺站附近的「巧之味手工水餃」，也許是這餃子王國的最大公約數，招牌高麗菜豬肉水餃與吸睛的綠藻皮干貝水餃，是鄰近立法院諸公們的最愛，甚至連總統蔡英文都常叫隨扈來外帶。一整顆珠貝搭配高麗菜豬肉更顯奢華，鮮美海味與清甜高麗菜豬肉，簡直天作之合，這顆餃子，可以說在大台北吃過最強沒有之一，也是「巧之味手工水餃」成名的關鍵。



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#巧之味手工水餃

地址：台北市中正區濟南路二段6號

電話： 02-2321-4693

完整介紹由部落客「Jun」於窩客島分享：台北市中正區《台北‧中正》巧之味手工水餃-總統御用餃當家 碧玉餃子眾人誇



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被水餃耽誤的滷味店：北大荒水餃店

窩客「雞蛋糕生活美學專題報告」說：

他們的水餃非常大顆外皮厚實，必吃的還有充滿煙熏香氣的松阪豬，每到用餐時間總是滿滿人潮超熱門。水餃雖然一顆9元但真的非常大顆，外皮厚實吃起來有嚼勁，內餡保有豐富的肉汁，並帶有濃濃韭菜香氣。滷味櫃內塞了滿滿的滷味，堆放在一起真的很驚人。



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#北大荒水餃店

地址：台北市南港區南港路一段201號

電話：02-2788-0455

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【台北食記】北大荒水餃店 - 南港必吃巨無霸水餃，煙燻松阪豬超香



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文青系奢華餃子：餃子樂

窩客「踢賴旅遊」說：

「餃子樂」是一間位在市政府附近的餃子專賣店，將傳統的煎餃加入日本紫蘇葉外，還有不同形狀的煎餃組合，轉身成為信義區的文青餐廳，用餐時間一到總是坐滿饕客來享用美味。煎餃的麵衣熟度剛好非常酥脆完全沒有焦掉的部分，不同口味都有各自的特色，水餃則是飽滿多汁皮Q肉香，搭配湯品跟小菜就能吃的開心又滿足。



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#餃子樂

地址：台北市信義區忠孝東路五段59號

電話：02-2765-7721

完整介紹由部落客「踢賴旅遊」於窩客島分享：台北市信義區【台北美食】餃子樂，文青風煎餃水餃專賣店 | 什麼都想要煎餃 | 獨特日本紫蘇葉口味 | 信義區巷弄美食推薦



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內湖人必吃水餃：王家水餃館

窩客「Jun」說：

東湖「王家水餃館」開業近40年，是許多東湖人從小吃到大的回憶，吸引不少老饕特地來東湖，就為吃上這顆水餃。開業近40年，就只賣韭菜豬肉水餃這一品項，人說外行吃餡、內行吃皮，光看那崢嶸的餃子皮就知道好吃了。



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#王家水餃館

地址：台北市內湖區東湖路119巷2號

電話：02-2631-8277

完整介紹由部落客「Jun」於窩客島分享：台北市內湖區《台北‧內湖》王家水餃館-一脈相傳餃子樂 東湖水餃稱大王



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南機場排隊必吃水餃：來來水餃

窩客「念念」說：

現桿皮、現包、現煮，這才有家庭的煙火氣，我愛！清甜味大提升，咬起來還帶有點爽脆的口感。不過對於重口味的愛好者來說，可能稍嫌淡了一點，不過倒是蠻符合我們的喜愛。



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#來來水餃

地址：台北市中正區中華路二段309巷9號

電話：02-2305-1561

完整介紹由部落客「念念」於窩客島分享：南機場夜市排隊美食 來來水餃 現桿餃子皮 現包現煮 大白菜豬肉水餃 各式小菜 賣完提早收攤



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小巨蛋上班族必吃：如意餃子麵食館

窩客「D&W黑白雙搭」說：

這個水餃麵真的是太棒！刀削拉麵滿滿一盤，加上油蔥肉燥跟蔥花，口感勁道又飽足。如意水餃另外一個必吃的就是他的辣椒醬，放在共用醬料區，他的辣椒可是朝天椒，只要加一點點就會是一般的三倍辣，Dong加了一匙William就辣到咳嗽，但是真的很愛吃辣的Dong加了兩湯匙，辣到哭出眼淚，但是好好吃還是邊哭邊吃下去。



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#如意餃子麵食館

地址：台北市松山區南京東路四段133巷7弄24號

電話：0987-627-527

完整介紹由部落客「D&W黑白雙搭」於窩客島分享：台北市松山區台北小巨蛋捷運站美食，排隊老店如意餃子麵食館，70元水餃麵一次滿足兩種需求！刀削麵加高麗菜餃，選擇無障



▲▼台北水餃推薦 如意餃子麵食館 / D&W黑白雙搭提供、WalkerLand窩客島整理



松江南京上班族必吃：阿娥水餃

窩客「ifunny艾方妮」說：

一份10顆，個頭不算小，顆顆水嫰飽滿，餃皮看起來很Q軟。在豬肉餡加入了蔥薑，使得整體滋味清爽不膩口，搭配上韭黃的輕脆口感，並帶著淡淡的香甜。也許整個味道並不是很驚豔，但美味也絕對得起一個六元的價格（現價一顆7元，實際售價依現場公告為準）。



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#阿娥水餃

地址：台北市中山區南京東路二段21巷9號

電話：02-2571-8628

完整介紹由部落客「ifunny艾方妮」於窩客島分享：松江南京站 | 阿娥水餃 現包韭黃蝦仁水餃 台北必吃水餃之一



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大同人的在地水餃：雙連高記手工水餃

窩客「JUN」說：

「雙連高記手工水餃」別說在雙連，放眼大台北都鼎鼎有名，是許多人心目中最好吃的水餃，就算晚間八點仍門庭若市、生意興隆。皮Q多汁的水餃便宜管飽，但好不好吃可是很看店家功夫的，「雙連高記手工水餃」現場只有韭黃豬肉一種，就足以名聞遐邇。



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#雙連高記手工水餃

地址：台北市中山區民生西路17號

電話：02-2511-6018

完整介紹由部落客「JUN」於窩客島分享：台北市中山區《台北‧中山》雙連高記手工水餃-一顆韭黃水餃 獨步雙連好味道



▲▼台北水餃推薦 雙連高記手工水餃 / JUN提供、WalkerLand窩客島整理

