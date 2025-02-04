東京迪士尼樂園將於2025年1月推出《無敵破壞王》主題活動「雲妮露的甜點快閃世界」，活動為期兩個月，從即日起持續至3月16日。此次活動中，園區規劃全新日間遊行「It's a Sweetsful Time!」，並推出限定商品與餐點。快來看必買的限定商品和餐點！





園區商店即日起推出糖果主題商品系列。商品包含主題髮箍、側背包及Sweet Poppin'搖搖棒，搖搖棒設計可發出聲響，遊客能自行加上裝飾。文具類商品有糖果包裝設計的資料夾套組與貼紙組合包。零食系列則有冰淇淋造型的糖果收納盒，以及雲妮露與米奇造型的主題軟糖。



糖果主題文具

主題糖果







薄荷巧克力甜甜圈

園區餐廳已經搶先供應限定餐點。皇家街露台主打薄荷巧克力甜甜圈。







香蕉草莓蛋捲

休伊・杜伊・路伊的歡樂咖啡廳則供應香蕉草莓蛋捲，蛋捲上方加入米奇造型起司蛋糕與棉花糖。





此外，在「迪士尼PALPALOOZA」第一彈活動中曾推出的米妮髮箍造型餅乾，這次改以雲妮露的配色呈現，也很適合拍照。



草莓系列聖代

除此之外，配合遊行花車的主題，園區也同步推出三款特製聖代。遊客可在冰淇淋甜筒店品嚐草莓系列聖代，浣熊酒館則供應搭配萊姆果凍的巧克力牛奶聖代，熱帶果汁吧的話，可以喝到配上柳橙果凍的芒果牛奶聖代。







巧克力牛奶聖代

芒果牛奶聖代





所有主題餐點供應至2025年3月31日，商品與餐點供應情況將視庫存調整。活動期間即日起至3月16日，商品已開始販售，餐點則供應至3月31日。如果你是無敵破壞王的粉絲，別錯過以上的限定甜點和商品喔！





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