為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 一秒被甜暈！東京迪士尼×無敵破壞王雲妮露夢幻聯動，特色餐點和周邊商品很好買。

一秒被甜暈！東京迪士尼×無敵破壞王雲妮露夢幻聯動，特色餐點和周邊商品很好買。

2025燈會攻略 巧克力 草莓 東京 more
2025-02-04 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社オリエンタルランド
share
特派員 Trish

特派員 Trish

東京迪士尼樂園將於2025年1月推出《無敵破壞王》主題活動「雲妮露的甜點快閃世界」，活動為期兩個月，從即日起持續至3月16日。此次活動中，園區規劃全新日間遊行「It's a Sweetsful Time!」，並推出限定商品與餐點。快來看必買的限定商品和餐點！


園區商店即日起推出糖果主題商品系列。商品包含主題髮箍、側背包及Sweet Poppin'搖搖棒，搖搖棒設計可發出聲響，遊客能自行加上裝飾。文具類商品有糖果包裝設計的資料夾套組與貼紙組合包。零食系列則有冰淇淋造型的糖果收納盒，以及雲妮露與米奇造型的主題軟糖。
 

糖果主題文具



 

主題糖果



 

薄荷巧克力甜甜圈

園區餐廳已經搶先供應限定餐點。皇家街露台主打薄荷巧克力甜甜圈。


 

香蕉草莓蛋捲

休伊・杜伊・路伊的歡樂咖啡廳則供應香蕉草莓蛋捲，蛋捲上方加入米奇造型起司蛋糕與棉花糖。


此外，在「迪士尼PALPALOOZA」第一彈活動中曾推出的米妮髮箍造型餅乾，這次改以雲妮露的配色呈現，也很適合拍照。



 

草莓系列聖代

除此之外，配合遊行花車的主題，園區也同步推出三款特製聖代。遊客可在冰淇淋甜筒店品嚐草莓系列聖代，浣熊酒館則供應搭配萊姆果凍的巧克力牛奶聖代，熱帶果汁吧的話，可以喝到配上柳橙果凍的芒果牛奶聖代。


 

巧克力牛奶聖代



 

芒果牛奶聖代



所有主題餐點供應至2025年3月31日，商品與餐點供應情況將視庫存調整。活動期間即日起至3月16日，商品已開始販售，餐點則供應至3月31日。如果你是無敵破壞王的粉絲，別錯過以上的限定甜點和商品喔！


官方網頁

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#巧克力
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
一閃一閃亮情情
【捷運站美食】豬跳舞dancing pig知名義大利餐館推薦/推薦青春肉體烤全雞鮮嫩肉質蘸點雞油更美味/愛你一萬年披薩

【捷運站美食】豬跳舞dancing pig知名義大利餐館推薦/推薦青春肉體烤全雞鮮嫩肉質蘸點雞油更美味/愛你一萬年披薩
迷你吉拿棒太邪惡！日本麥當勞「迷你巧克力爆漿吉拿棒」超人氣回歸，「激濃巧克力奶油流心」濃郁更升級，巧克力控每年就等這波。

迷你吉拿棒太邪惡！日本麥當勞「迷你巧克力爆漿吉拿棒」超人氣回歸，「激濃巧克力奶油流心」濃郁更升級，巧克力控每年就等這波。
新莊社團瘋傳！新莊中港大排光雕「炫彩鯨魚、星空運河」美出新高度，百萬盞LED燈點亮新莊最美夜景。

新莊社團瘋傳！新莊中港大排光雕「炫彩鯨魚、星空運河」美出新高度，百萬盞LED燈點亮新莊最美夜景。
雲林縣虎尾鎮【雲林美食】後院houyuan，隱藏在巷弄中的老屋咖啡廳 | 特色酒吧餐酒館 | 約會甜點下午茶 | 虎尾美食推薦

雲林縣虎尾鎮【雲林美食】後院houyuan，隱藏在巷弄中的老屋咖啡廳 | 特色酒吧餐酒館 | 約會甜點下午茶 | 虎尾美食推薦
血糖飆升也吃爆！金帛手製Ｘ阿華田「麥芽可可雪糕捲」領軍3款聯名甜點，幸福爆棚「草莓蛋糕+麥芽可可雪糕」螞蟻人會愛。

血糖飆升也吃爆！金帛手製Ｘ阿華田「麥芽可可雪糕捲」領軍3款聯名甜點，幸福爆棚「草莓蛋糕+麥芽可可雪糕」螞蟻人會愛。
花店斜槓打造白色情人節新品，花店打造巧克力品牌「MESSAGE de ROSE BY KARENDO」推玫瑰造型巧克力。

花店斜槓打造白色情人節新品，花店打造巧克力品牌「MESSAGE de ROSE BY KARENDO」推玫瑰造型巧克力。
morechevron_right
延伸閱讀
史努比粉絲快衝！Afternoon Tea Living 推「PEANUTS」聯名周邊， 10款經典表情躍上生活小物。
 特派員 Trish
推薦商品
keyboard_arrow_up