想體驗關西最純粹的溫泉之旅嗎，擁有超過500處溫泉源頭的和歌山，不只是數量驚人，因多樣的泉質與絕美景致，成為日本關西地區首屈一指的溫泉天堂。今天就帶您深入探索和歌山紀南地區三大必訪溫泉勝地！





和歌山現正推出精緻住宿方案，讓人在享受溫泉的同時，還能深入體驗當地獨特的美食、歷史與文化精髓，快讓和歌山的溫泉為你的冬季增添一抹暖意。

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白濱溫泉：千年歷史與海景溫泉的完美邂逅

作為日本三大古湯之一的白濱溫泉，其歷史可追溯至飛鳥、奈良時代。這處曾讓齊明天皇、天智天皇等貴族不遠千里前來療養的溫泉勝地，至今依然魅力不減。泉質豐富多元，從讓身體暖到心底的鹽化物泉，到備受推崇的美肌碳酸氫鹽泉，各具特色。最吸引人的是，許多浴場都緊鄰大海，讓人可在享受露天溫泉或足湯時，還能將壯闊的太平洋美景盡收眼底。



龍神溫泉：隱藏於深山的美人湯秘境

被譽為日本三大美人湯之一的龍神溫泉，與島根湯之川溫泉、群馬川中溫泉齊名。傳說約1300年前，弘法大師因龍神指引而開闢此處溫泉。位於高野山與熊野之間的祕境位置，江戶時代更是紀州德川家族的度假勝地。這裡的重碳酸泉不僅具有美容效果，更能有效改善體寒，可說是美容與保健的絕佳選擇。









熊野本宮溫泉鄉：世界遺產等級的溫泉體驗

緊鄰熊野三山之一的熊野本宮大社，這片溫泉鄉包含湯之峰溫泉、川湯溫泉與渡瀨溫泉三大溫泉區。其中最負盛名的是被列入世界遺產的湯之峰溫泉「壺湯」，傳說泉水顏色一天能變化七次，更有著小栗判官復活的神秘傳說。川湯溫泉最特別之處在於，您可以在河床挖掘出專屬的溫泉，冬季還能體驗限定的「仙人風呂」。而渡瀨溫泉則以其寬敞的露天浴池聞名，讓人在泡湯時盡情擁抱大自然。



無論是想要享受海景溫泉、追求美容效果，或是體驗世界遺產級的祕湯，和歌山的溫泉都能滿足期待。在觀光景點巡禮之餘，不妨也讓這些天然溫泉為旅程增添難忘的回憶。

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