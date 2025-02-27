不能錯過的和歌山美食！搭乘鯛魚列車來到小漁村加太，除了可以至友島健行、參拜淡嶋神社之外，窩客島特別推薦至「滿幸商店」享用吻仔魚蓋飯。堆疊如小山丘的吻仔魚丼飯不只視覺效果滿分，價格亦經濟實惠，是加太居民也瘋狂的在地美食。



▲和歌山美食推薦滿幸商店，霸氣十足的吻仔魚丼飯必點/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲滿幸商店兩家店都在淡嶋神社附近，此為二號店/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「滿幸商店」在加太有兩家店，本店位於淡嶋神社入口處的街道旁，二號店也在周邊。縱使曾因二號店的祝融之災、遭火紋身而鬼門關前走一遭，年事已高的老闆娘至今仍親力親為、親切地接待每一名上門的饕客；採訪當日，老闆娘表示，由於「滿幸商店」後繼無人，預計兩家店至多再營業五年，想品嚐吻仔魚蓋飯的饕客務必把握時間來和歌山旅遊。▲和歌山美食推薦滿幸商店，霸氣十足的吻仔魚丼飯必點/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲多人初訪滿幸商店推薦雙人套餐，內含豐富料理/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝主打海鮮料理的「滿幸商店」，霸氣的吻仔魚丼飯幾乎是每桌必點，滿滿吻仔魚如一座山丘般聳立在碗中，即便不加醬油、直接品嚐也很夠味；此外，倘若多人造訪，特別推薦點一份雙人套餐，內含芥末湯火鍋、新鮮鯛魚片、醬煮鯛魚頭、當日4款小菜，以及吻仔魚丼飯和3款風味的海鮮丼飯擇一。推薦閱讀： 和歌山觀光列車！鐵道迷必搭南海加太線「鯛魚列車」，5條鯛魚等你蒐集。 ▲滿幸商店的3款丼飯套餐也很受歡迎，3種風味一次滿足/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

滿幸商店店家資訊

營業時間：11:00~15:30 (週三～週五公休)

地址：和歌山縣和歌山市加太118

備註：未經特別允許，滿幸商店全面禁止攝影